Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.7 комментариев
Израиль предложил ООН расформировать БАПОР
Израиль подготовил для ООН предложение расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил источник газеты The Guardian.
Также он сообщил, что Израиль предложил перевести сотрудников БАПОР в одну из других организаций ООН или в новую организацию, передает ТАСС.
Ранее британский МИД вслед за Австралией, Канадой и США объявил о решении приостановить финансирование БАПОР. Утверждалось, что некоторых сотрудников данной организации заподозрили в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС.