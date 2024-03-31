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    Новый двигатель возвращает России турбовинтовую региональную авиацию
    NYT раскрыла детали убийства летчика-перебежчика Кузьминова
    Россия вошла в пятерку лидеров G20 по темпам роста экономики
    Захарова пригрозила бойкотом товаров из Франции после слов о спортсменах России
    Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка
    Железную дорогу в новых регионах России сочли «серьезной проблемой»
    Одессу назвали ключом к безопасности юга России
    В США рассказали о штате, который не защищен НАТО
    ОАК возобновила испытания самолета Ил-114
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Капитализм утратил свой изначальный смысл

    Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё еще не хочет нас отпускать.

    46 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    27 комментариев
    31 марта 2024, 21:54 • Новости дня

    Израиль предложил ООН расформировать БАПОР

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль подготовил для ООН предложение расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил источник газеты The Guardian.

    Также он сообщил, что Израиль предложил перевести сотрудников БАПОР в одну из других организаций ООН или в новую организацию, передает ТАСС.

    Ранее британский МИД вслед за Австралией, Канадой и США объявил о решении приостановить финансирование БАПОР. Утверждалось, что некоторых сотрудников данной организации заподозрили в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС.

    31 марта 2024, 06:58 • Новости дня
    В США еще одно судно врезалось в мост на реке

    В США произошло еще одно столкновение грузового судна с мостом

    В США еще одно судно врезалось в мост на реке
    @ t.me/rt_russian

    Tекст: Денис Тельманов

    В США произошел еще один инцидент, связанный с повреждением речной транспортной инфраструктуры

    Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома, в результате чего перекрыли движение по шоссе, сообщает ТАСС со ссылкой на местное министерство транспорта.

    «US-59 перекрыто на реке Арканзас к югу от города Соллисо из-за столкновения баржи с мостом», – сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что после того, как мост проверили специалисты, движение восстановили. По предварительным данным, никто не пострадал. При этом данные о врезавшемся в мост судне не приводятся.


    Ранее сообщалось, что контейнеровоз Dali, который 26 марта врезался в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в США, получил повреждения, но остался цел, поскольку корпус судна не был пробит.

    Всего к разбору завалов привлечены 377 человек.

    Американская администрация выделила $60 млн на первичные расходы, связанные с ремонтом обрушившегося моста.

    По оценкам экспертов, в общей сложности работы по ремонту моста могут обойтись властям в несколько миллиардов долларов.

    Министр транспорта США Пит Буттеджадж отмечал, что убытки от приостановки деятельности порта в Балтиморе в связи с обрушением моста составляют от $100 млн до $200 млн в день.



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    31 марта 2024, 18:31 • Новости дня
    NYT раскрыла детали убийства летчика-перебежчика Кузьминова

    СМИ раскрыли новые детали о смерти в Испании перебежчика Кузьминова

    NYT раскрыла детали убийства летчика-перебежчика Кузьминова

    Tекст: Ольга Иванова

    Перебежчик из России Максим Кузьминов был убит двумя профессиональными киллерами, которые выстрелили в него шесть раз, а затем переехали на машине, сообщает газета New York Times.

    По данным издания, ликвидаторы подкараулили Кузьминова возле его дома в Испании. Они окликнули его и открыли огонь. Несмотря на ранения, Кузьминов пытался убежать, но убийцы вернулись в машину и, выезжая, переехали тело, пишет New York Times.

    На месте происшествия были найдены гильзы от 9-мм патронов от пистолета Макарова. Издание отмечает, что убийство Кузьминова было совершено «профессионально», а киллеры «быстро исчезли».

    Источники NYT в правоохранительных органах Испании сообщили, что Кузьминов вел «нескромную жизнь», часто ходил по барам. В то же время, по словам украинских чиновников, незадолго до смерти Кузьминов связался со своей бывшей девушкой, находящейся в России, и якобы пригласил ее в Испанию. Источники NYT назвали его поступок серьезной ошибкой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Испании появились новые подробности касательно гибели перебежчика и предателя Максима Кузьминова, какие типичные и нетипичные ошибки и особенности поведения могли его выдать.

    Газета El Pais ранее называла две версии убийства Кузьминова: его мог узнать кто-то из соотечественников в Вильяхойосе или он позвонил бывшей девушке.

    Сообщалось также, что Мадрид с момента прибытия Кузьминова на испанскую территорию был в курсе о его нахождении в стране.

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    31 марта 2024, 12:05 • Новости дня
    Захарова пригрозила бойкотом товаров из Франции после слов о спортсменах России
    Захарова пригрозила бойкотом товаров из Франции после слов о спортсменах России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила бойкотом французских товаров в ответ на заявление мэра Парижа Анн Идальго о нежелании видеть российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде.

    Захарова в своем Telegram-канале предложила рассмотреть возможность отказа от французской продукции, широко представленной в России, в ответ на русофобские высказывания Идальго. «Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что ей будут не рады? Пока французские товары не маркируются наклейкам «нам не рады в Москве», но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут», – уточнила она.

    Она предупредила, что французский бизнес может пострадать из-за антироссийской позиции мэра Парижа. Дипломат также напомнила о поражении армии Наполеона в России и призвала французские власти к мирному и равноправному сотрудничеству, передает ТАСС.

    В МИД РФ подчеркнули, что ценят опыт взаимодействия с Францией, но готовы к ответным мерам в случае продолжения русофобской политики.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что Идальго во время своей поездки в Киев заявила, что российским и белорусским атлетам «не будут рады в Париже».

    В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о безопасности российских спортсменов на ОИ в Париже, отметил, что страна – организатор Олимпиады отвечает за безопасность спортсменов.

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    31 марта 2024, 12:50 • Новости дня
    Бортников: Спецслужбы ищут действующих на стороне Украины предателей
    Бортников: Спецслужбы ищут действующих на стороне Украины предателей
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор ФСБ РФ Александр Бортников в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что спецслужбы России сделают все для поиска и наказания предателей, которые действуют в составе украинских террористических подразделений.

    Зарубин опубликовал интервью в своем Telegram-канале. Бортников отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы активно занимаются поиском и поимкой преступников. Он подчеркнул, что для этого будет делаться все необходимое, передает РИА «Новости»

    Ранее Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след. Кроме того, СК выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    31 марта 2024, 12:38 • Новости дня
    ОАК возобновила испытания самолета Ил-114
    ОАК возобновила испытания самолета Ил-114
    @ @uac_rus

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) после длительного перерыва возобновила летные испытания 68-местного самолета Ил-114, сообщил Ростех.

    В сообщении на сайте ОАК говорится, что состоялся первый полет второго опытного самолета Ил-114-300 с аэродрома филиала ПАО «ОАК» – ЛАЗ им. Воронина. Это важный шаг на пути создания нового регионального самолета российского производства.

    Отмечается, что полет продолжался 40 минут и проходил на высотах до 900 метров и скоростях до 230 километров в час. Экипаж сообщил, что полет прошел штатно, системы и оборудование работали исправно, передает ТАСС.

    В ОАК добавили, что впереди еще предстоит большой объем сертификационных работ по самолету Ил-114-300, в том числе летных испытаний.

    Новый региональный самолет Ил-114-300 придет на смену Ан-24 на местных авиалиниях. Он будет способен работать автономно с относительно небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия.

    Самолет оснащен двигателем ТВ7-117СТ-01, который превосходит зарубежные аналоги. Силовая установка обладает повышенной мощностью на взлетном режиме и включает новый воздушный винт АВ112-114, имеющий повышенную тягу 4 тонны, указали в ОАК.

    Первый полет Ил-114-300 состоялся в день, когда отмечалось 130-летие со дня рождения великого авиаконструктора Сергея Ильюшина.

    Ранее заместитель гендиректора ОАК по экономике и финансам Алексей Демидов на выставке «Россия» рассказал об основных этапах развития гражданского авиастроения в РФ, отметив, что российская авиастроительная отрасль прошла путь от трудных 90-х до развития импортозамещения.

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    31 марта 2024, 00:53 • Новости дня
    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы

    Маск: Украина лишится доступа к Черному морю, если не приступит к переговорам

    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю.

    По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой, что отрежет Украину от Черного моря. Маск считает, что чем дольше будет длиться война, тем больше территорий отойдет России. Он предлагает начать мирные переговоры, пока не стало слишком поздно, передает RT.

    Ранее Маск призвал Украину начать мирные переговоры, заявив, что чем дольше не будет мира, тем больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно.

    Напомним, Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт. Позже в Крыму Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева.


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    31 марта 2024, 12:35 • Новости дня
    В США назвали штат, который не защищен НАТО

    CNN: Гавайи не подпадают под действие статьи Устава НАТО о защите

    В США назвали штат, который не защищен НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский штат Гавайи не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО, и если иностранное государство решит напасть на базу ВМС США Перл-Харбор или штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования, союзники по альянсу не обязаны их защищать, сообщает CNN.

    По словам главы аналитического центра Pacific Forum International Дэвида Санторо, люди думают, что Гавайи являются частью США и, следовательно, находятся под защитой НАТО, но само название альянса – Организация Североатлантического договора, а расположенные в Тихом океане Гавайи не являются континентальной частью Северной Америки, сообщает РБК.

    Представитель Госдепартамента США подтвердил, что Гавайи не подпадают под действие ст. 5. Однако он отметил, что ст. 4, гласящая, что договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажется под угрозой, должна охватывать любые ситуации, касающиеся этого штата.

    Ранее немецкие СМИ опубликовали выдержки из доклада научной службы Бундестага о невозможности применения 5-й статьи Устава НАТО в случае, если войска стран альянса будут атакованы на Украине.

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    31 марта 2024, 19:29 • Новости дня
    Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка

    МИД: Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Василия Малюка

    Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка

    Tекст: Ольга Иванова

    МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России, сообщили в ведомстве.

    Москва передала Киеву требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). МИД требует арестовать и выдать России всех причастных к данным терактам лиц, говорится на сайте ведомства.

    Кроме того, МИД требует арестовать главу СБУ Василия Малюка, он ранее признался в организации Украиной подрыва Крымского моста.

    В ведомстве указали, что теракт в «Крокус Сити Холле» не первая террористическая атака против России. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину.

    Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след. Кроме того, СК выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Напомним, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, обвиняемого в совершении теракта.

    Также Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам на военкора Владлена Татарского, бывшего депутата Верховной рады Илью Киву и покушению на российского писателя Захара Прилепина.

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    31 марта 2024, 10:41 • Новости дня
    В дронах ВСУ нашли батарейки из марсианской программы NASA

    Российские специалисты нашли в дронах ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA

    В дронах ВСУ нашли батарейки из марсианской программы NASA
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские специалисты при анализе трофейных украинских FPV-дронов нашли в них аккумуляторы, применяемые NASA в марсианской программе, сообщил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    По его словам, один из первых попавших в руки специалистов центра FPV-беспилотников противника, имел такой же аккумулятор, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии NASA, видимо, рассчитывалось применять FPV-дроны зимой, при сильных отрицательных температурах, передает РИА «Новости».

    Кузякин отметил, что это очень дорогие батареи, которые нет смысла использовать в кустарных беспилотника, а кроме того, в дронах были обнаружены сплавы, которые Вашингтон использует в космической программе.

    «В нём 70% – обычные сплавы, а 30% – две страницы различных гомеопатических присадок, обеспечивающих алюминию стабильность в вакууме. Вот для чего FPV-дрону такой алюминий?!», – отметил Кузякин.

    Ранее Кузякин рассказал, что российские разработчики создалиновую модификацию FPV-дрона «Джокер-10», способную выполнять задачи противовоздушной обороны.

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    31 марта 2024, 16:37 • Новости дня
    В Крыму назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что освобождение Одессы от украинской власти является ключевым фактором для обеспечения безопасности юга России.

    Константинов подчеркнул, что Одесса имеет историческое значение для России, так как была основана ей и всегда являлась русской территорией. Он также отметил, что именно с территории Одессы украинские силы ведут обстрелы Крыма ракетами и дронами, а также засылают диверсионные группы, передает РИА «Новости».

    Глава крымского парламента выразил уверенность, что в Одессе живут люди, не поддерживающие украинский национализм и нацизм, навязанные киевским режимом.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю. По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой.

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    31 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину

    Глава МИД Финляндии Валтонен не исключила отправку западных войск на Украину

    В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times заявила, что нельзя исключать возможность отправки западных войск на Украину в будущем.

    По ее словам, Запад не хочет обсуждать этот вопрос на данном этапе, но ситуация на Украине может измениться в будущем, поэтому нельзя исключать никакие варианты, передает РИА «Новости».

    Валтонен также отметила, что Запад не знает, к чему приведет конфликт на Украине, поэтому не стоит «раскрывать все карты».

    Ранее Финляндия решила выделить 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины.

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    31 марта 2024, 12:54 • Новости дня
    В Германии приостановили выпуск ракет Taurus

    Spiegel: Немецкая MBDA приостановила производство крылатых ракет Taurus

    В Германии приостановили выпуск ракет Taurus
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкая MBDA приостановила выпуск крылатых ракет Taurus, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на главу дочерней компании Томаса Готтшильда.

    По его словам, оборонной промышленности Германии нужна базовая загрузка производства, передает РИА «Новости».

    Как пишет Spiegel, для создания ракет Taurus нужен государственный заказ, которого в последний раз поступало довольно, а производить подобные боеприпасы впрок запрещено законом.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять на Украину немецких военных.

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    31 марта 2024, 14:22 • Новости дня
    Буданов рассказал о выгоде использования террористов РДК

    Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киеву очень выгодны действия РДК

    Буданов рассказал о выгоде использования террористов РДК
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что действия членов ячейки РДК (организация признана террористической и запрещена на территории России) выгодны Киеву.

    Как сказал Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) в эфире телеканала «Рада», сегодня Украине очень выгодны действия РДК, поскольку они отвлекают силы ВС России на фронте, но действовать они способны только в приграничных зонах и «не смогут с оружием дойти до Москвы», передает РИА «Новости».

    Ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-харьковчан, заявил, что ВС России нанесли удар по бывшему штабу ПВО, где расположился украинский погранотряд. Были уничтожены несколько десятков человек, у некоторых были нашивки РДК (террористическая организация, запрещенная в России).

    До этого польские наемники признались в «выполнении задач» с боевиками из РДК.

    Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что спецслужбы России сделают все для поиска и наказания предателей, которые действуют в составе украинских террористических подразделений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что предателей России ждет наказание без срока давности.

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    31 марта 2024, 07:07 • Новости дня
    В Махачкале и Каспийские введен режим контртеррористической операции

    Силовики блокировали в Махачкале и Каспийские вооруженных террористов, введет режим контртеррористической операции

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные террористы заблокированы в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета России.

    «В Дагестане органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», – приводит ТАСС сообщение НАК.

    Отмечается, что жители соседних квартир и домов эвакурованы.

    Ранее сообщалось, что террористы в «Крокусе» действовали по принципу украинских диверсионно-разведывательных групп, а события в «Крокус Сити Холле» не похожи на теракты, которые проводят исламские фундаменталисты, для которых высшая цель – погибнуть в борьбе с неверными.

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    31 марта 2024, 13:17 • Новости дня
    Чемпион России по скейт-кроссу Роман Богрец погиб в 36 лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    36-летний чемпион России по скейт-кроссу Роман Богрец скончался 30 марта в Санкт-Петербурге. Спортсмен получил тяжелые травмы на соревнованиях по кроссу, сообщает пресс-служба Федерации роллер-спорта РФ.

    Отмечается, что Богрец был одним из лучших роллеров России, воспитал множество талантливых юных спортсменов. Он много тренировался и выступал сам, являясь образцом для подражания. За его выступлениями в кроссе всегда следили все юные участники – настолько они были быстрыми, легкими и эффектными, указали в пресс-службе, передает ТАСС.

    В Федерации роллер-спорта России рассказали, что 30 марта на соревнованиях по кроссу в Петербурге Богрец получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. В пресс-службе выразили глубокие соболезнования родным и близким спортсмена, отметив, что данный исход этого несчастного случая стал неожиданностью и шоком для всех.

    Как рассказал источник «Рен-ТВ» спортсмен на большой скорости упал и ударился об ограждение, преодолевая трассу с препятствиями. По его словам, мужчина получил тяжелую травму головы, переломы и травмы груди. Отмечается, что врачи сразу оказали первую помощь роллеру.

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