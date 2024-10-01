Израиль мобилизовал четыре резервные бригады на юге Ливана

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Яков Кедми: Вести военные действия на юге Ливана намного легче, чем в Газе
«Южный Ливан – это преимущественно деревни. В них живут христианское население и мусульмане-шииты. В домах последних «Хезболла» размещала ракетные установки. Делалось это иногда по принуждению, а порой за отдельную плату», – рассказал Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».
Он отметил, что оттуда ливанская группировка обстреливала израильские населенные пункты вдоль границы. «Поэтому и было принято решение о начале операции, – уточнил собеседник. – Задача – зачистить территорию до реки Литани. Это примерно 12–15 километров. Скорее всего, будут заняты господствующие высоты, а дальше подразделения ЦАХАЛ точечно уничтожат ракетные установки».
При этом, как заметил Кедми, Тель-Авив заранее призвал население покинуть дома. Впрочем, в отличие от Газы, южная часть Ливана мало заселена. «Если в анклаве было много гражданских, а также городских построек, то здесь такого нет, а значит, вести военные действия намного легче», – детализировал спикер.
«Кроме того, не стоит ожидать, что в этот раз в Ливане будет гореть так много танков, как это было в 2006 году. Тогда потери в технике были из-за неправильной, непрофессиональной тактики их использования. С тех пор выводы были сделаны», – отметил аналитик.
Напомним, в июле-августе 2006 года произошла Вторая ливанская война между Израилем и «Хезболлой», которая на тот момент практически полностью контролировала южные районы Ливана. Конфликт длился 34 дня. В ходе наземной операции ЦАХАЛ смог продвинуться вглубь территории Ливана на 15–20 км, а также выйти к реке Литани. За время операции Израиль, по разным оценкам, потерял от 60 до 150 единиц бронетехники, в том числе до 30 танков, часть из них – безвозвратно.
«Операция ЦАХАЛ должна привести к тому, что ливанское руководство введет на юг страны свою армию и не позволит «Хезболле» находиться там», – акцентировал экс-руководитель «Натив». Он не исключает, что будут достигнуты некоторые международные соглашения, согласно которым ливанская армия будет подкреплена иностранными войсками, например, французскими. «Но это уже дело Бейрута и Парижа», – добавил Кедми.
Роль же США в израильской операции политическая, считает он. «Да, они также помогают нам со снарядами, но ведь мы перевели производство боеприпасов в Соединенные Штаты, на американские заводы», – уточнил спикер. Что касается вероятного вступления в войну Тегерана, то, по прогнозам эксперта, это решение будет зависеть «от того, чья возьмет».
«Такой шаг станет серьезным ударом по иранской экономике и может привести к катастрофе – это понимают многие трезвомыслящие политики. Они же считают, что их армия не способна нанести ущерб Израилю. Но в Тегеране также есть религиозные круги, которые требуют, не считаясь ни с чем, вмешаться в ситуацию», – заключил Кедми.
Ранее армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в приграничном районе на юге Ливана. Целью «локализованных и целенаправленных рейдов» в сообщении ЦАХАЛ названо уничтожение инфраструктуры «Хезболлы».
«В соответствии с решением правительства несколько часов назад ЦАХАЛ начал целенаправленную наземную операцию на юге Ливана против целей и инфраструктуры террористической организации «Хезболла» в ряде деревень, находящихся вблизи границы, откуда существует непосредственная угроза израильским поселениям на севере», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.
ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам. Утверждается, что операция, получившая название «Северные стрелы», проходит в соответствии с планом, разработанным за последние месяцы Генштабом и Северным командованием. Ее сроки будут зависеть от оценки ситуации, в том числе в секторе Газа.
Армия Израиля также объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщили, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь по приграничным районам Ливана. По информации телеканала NBC News, ЦАХАЛ развернул около пяти бригад, но, «как ожидается, не все из них перейдут границу».
Незадолго до объявления операции главы Минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант провели телефонный разговор. В опубликованном на сайте Пентагона пресс-релизе говорится, что Остин поддержал уничтожение объектов ливанской группировки. «Стороны согласились с необходимостью демонтажа военной инфраструктуры вдоль границы, чтобы «Хезболла» не могла проводить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля», – говорится в сообщении.
Кроме того, согласно заявлению, Остин ясно дал понять, что Вашингтон готов защищать военнослужащих, партнеров и союзников США перед лицом «угроз со стороны Ирана» и поддерживаемых им движений.
На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты направят дополнительные войска на Ближний Восток. По ее словам, такие меры необходимы, чтобы усилить безопасность дислоцированных в регионе американских войск, а также обеспечить защиту Израиля при необходимости. Так, в регион будут направлены несколько эскадрилий истребителей и штурмовиков. В частности, речь идет о самолетах F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительном персонале для их обслуживания, передает Associated Press.
Напомним, 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции «Стрелы севера». В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.
Эрдоган потребовал от Генассамблеи ООН рекомендовать силовые меры против Израиля
Эрдоган отметил, что международное сообщество не может оставаться безучастным к «израильскому бандитизму», который дестабилизирует регион. Он подчеркнул, что на данный момент ведутся активные дипломатические усилия со стороны Турции для прекращения израильских нападений, передает ТАСС.
Эрдоган заявил, что исламские страны должны дать решительный ответ на действия Израиля в секторе Газа, на Западном берегу Иордана и в Ливане. По его словам, мусульманские государства обязаны возглавить глобальные усилия по предотвращению притеснений и защите угнетенных. Президент Турции отметил, что с начала конфликта в Газе видна значительная слабость международного сообщества в этом вопросе.
«Если Совет Безопасности ООН не проявит необходимой воли, Генассамблея должна использовать свои полномочия для рекомендации применения силы против Израиля», – заявил Эрдоган. Он также выразил сожаление, что международное сообщество не предпринимает экономических, торговых или дипломатических мер для достижения прекращения огня, предложенного ХАМАС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров уже заявлял, что выполнение обязательств по резолюции Совбеза ООН 1701 является критически важным, чтобы предотвратить эскалацию конфликта между Израилем и «Хезболлой». Ранее также подчеркивалось, что в случае нарушения резолюции должны быть предприняты строгие меры против виновных сторон.
Израиль расширил артобстрелы на границу с Ливаном, началась операция «Стрелы севера»
Израильская артиллерийская и танковая атака на территории Ливана продолжается, пишет Ynet. Обстрелы осуществляются Армией обороны Израиля и охватывают все больше районов на границе.
Танки открыли огонь по целям на ливанской территории, что может свидетельствовать о подготовке к возможной наземной операции.
На фоне обстрелов нарастает тревога, так как израильская наземная операция в Ливане, по информации NBC, может начаться уже сегодня и продлиться несколько дней.
Однако официальные представители Израиля пока воздерживаются от комментариев по поводу происходящего. Такая осторожность, возможно, связана с ожиданием последствий и реакции международного сообщества.
Эскалация конфликта началась с операции «Стрелы севера», которую Израиль проводит с 23 сентября против шиитской организации «Хезболла».
В ходе этой операции нанесены массированные авиаудары по военным объектам на территории Ливана. Один из таких ударов привел к гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в Бейруте 27 сентября. Организация подтвердила его смерть и выразила намерение продолжать сопротивление.
Тем временем вечером израильские танки вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана, сообщает телеканал Al Arabiya.
Пока подробности этой операции не раскрываются, но это может указывать на расширение действий израильской армии на ливанской территории.
Ранее сообщалось, что ливанская армия отступила с позиций у границы с Израилем.
Ливанская армия оставила позиции на юге у границы с Израилем
Информация поступила от местных жителей и источника в органах безопасности. Данное отступление совпадает с напряженной ситуацией в регионе и готовностью израильской армии к возможной наземной операции, передает РИА «Новости».
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви ранее заявил о планах проведения наземной операции на юге Ливана. Это заявление вызвало повышенное внимание к ситуации на южных границах Ливана и Израиля. В этом контексте отступление ливанской армии приобретает особое значение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес авиаудары по территории Ливана в ответ на активные обстрелы своей территории израильского государства, что привело к значительному обострению ситуации на Ближнем Востоке. В результате авиаударов были атакованы около 120 целей движения «Хезболла», включая важные штабы.
ЦАХАЛ пообещал не допустить повторения трагедии 7 октября
Израильская армия начала наземные операции в Южном Ливане, передает Ynet. По словам представителя ЦАХАЛ, подполковника Даниэля Хагари, целью данных операций является предотвращение повторения инцидентов, подобных нападению 7 октября, на любой из границ Израиля.
Хагари уточнил, что ЦАХАЛ проводит ограниченные и целенаправленные рейды вдоль северной границы, направленные на подавление угрозы со стороны «Хезболлы». Эти рейды ориентированы на уничтожение опорных пунктов организации, которые развернуты в ливанских деревнях, расположенных рядом с израильскими поселениями.
По словам подполковника, «Хезболла» превратила эти деревни в военные базы, готовые к атаке, с целью использования их для наземного вторжения в Израиль, аналогично событиям 7 октября. ЦАХАЛ стремится обеспечить безопасное возвращение израильских граждан в их дома, поддерживая мир и безопасность в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты выразили частную поддержку Израилю в его решении усилить военное давление на «Хезболлу», несмотря на возникшие разногласия внутри американской администрации. В это время Армия обороны Израиля начала операции в нескольких деревнях на востоке Ливана, сосредоточив усилия на уничтожении инфраструктуры террористической группировки «Хезболла». Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения вооруженных сторонников ХАМАС из Газы на территорию Израиля 7 октября 2023 года, в ответ на что Израиль начал военную операцию в анклаве.
Как указал государственный иранский телеканал Press TV, ливанские военные остаются на своих позициях, несмотря на рейды израильской армии (ЦАХАЛ).
Ранее израильский новостной портал Walla сообщил, что армия обороны Израиля начала операции в нескольких деревнях на востоке Ливана.
Политолог Ципис: Тактика ведения боев ЦАХАЛ в Ливане будет отличаться от того, что было в Газе
«Израильская операция, по мои данным, началась несколько дней назад. Так, несколько групп спецназа проникли на территорию Ливана и захватили некоторые стратегические объекты «Хезболлы». Их цель – взять под контроль дороги, мосты, тем самым обеспечив проход военной техники», – рассказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
По его мнению, полноценный ввод войск и бронетехники ЦАХАЛ начнется в ближайшее время. «В 1980-е годы израильская армия подошла к Бейруту. Сейчас же этот город не является стратегически важной целью для еврейского государства. Задача Израиля – взять под контроль южную часть Ливана и оттеснить «Хезболлу» за реку Литани», – уточнил собеседник.
При этом израильские военные вряд ли встретят серьезные препятствия при продвижении. «После подрыва пейджеров и других средств связи ливанская группировка фактически дезорганизована. Также ЦАХАЛ провел артиллерийскую подготовку в зоне операции. Кроме того, важно понимать, что армия Ливана, по сути, действует в тандеме с Израилем. Поэтому, на мой взгляд, горячая фаза займет не больше 30 дней и будет представлять блицкриг», – полагает Ципис.
Важно учитывать и топографические особенности, добавил он. «Южный Ливан – это в основном скалистая и лесистая местность, что не похоже на ближневосточный ландшафт. Например, в секторе Газа в основном песчаный грунт и фактически пустыня», – указал спикер. По его мнению, в Ливане ЦАХАЛ будет активнее применять для передвижения тяжелую технику – бронетранспортеры и танки.
Впрочем, тактика ведения боев израильской армии в Ливане будет отличаться еще по одной причине. «Дело в том, что сектор Газа очень плотно заселен, чего нельзя говорить о южных регионах Ливана. Там практически нет городской местности, в отличие от сектора Газа. Это главное отличие», – пояснил политолог.
Эксперт исключает сценарий, при котором ЦАХАЛ может попасть в ловушку или засаду, как это было в ходе Второй ливанской войны в 2006 году. «Во-первых, «Хезболла» почти не способна вести боевые действия. Во-вторых, израильские военные учли прошлый опыт», – отметил он. Кроме того, за ливанское формирование вряд ли заступится Тегеран.
«Иран не станет ничего предпринимать до выборов в США. Руководство Исламской Республики хотело бы, чтобы к власти пришли демократы. Тогда, по их мнению, Вашингтон отвернется от Израиля, и у Ирана появится шанс. В противном случае, если Тель-Авив не встретит никакого препятствия, то может быть нанесен ракетный удар по иранской ядерной инфраструктуре», – допускает Ципис.
Вместе с тем он не исключает участия американских военных ливанской операции. Собеседник напомнил, что Пентагон поддержал операцию ЦАХАЛ. Иной позиции по отношению к происходящему придерживается Анкара. Политолог считает возможным сценарий, при котором Турция может быть втянута в войну, однако, как добавил эксперт, это маловероятно. «Государство находится в непосредственной близости к региону и обладает мощной армией. Но у Эрдогана связаны руки членством в НАТО. Я предполагаю, что Анкара не будет «бить посуду», но возможно всякое», – детализировал Ципис.
Что касается ООН, от которой Эрдоган требует решительных действий, то организация почти бессильна, считает он. «У организации есть миротворческие подразделения, но они не остановят ЦАХАЛ. Единственное, что может сделать мировое сообщество, – дипломатическое принуждение Израиля к прекращению огня. Но в этом активное участие примет и НАТО. Можно предположить, что попытаются разыграть югославский сценарий», – считает политолог.
Пока же генштаб Израиля будет принимать решения исходя из своих интересов. «Если израильским военным удастся достичь цели и зачистить Южный Ливан, то встанет вопрос о том, оставит ли Израиль свой контингент там. Здесь возможны три сценария: либо армия Южного Ливана, которая была расформирована, будет реабилитирована, либо еврейское государство выведет войска и на территории будут только войска Ливана, либо ЦАХАЛ оставит свои подразделения», – перечислил он.
На этом фоне любопытна операция в секторе Газа. Спикер напомнил, что на протяжении последних шести месяцев израильская армия там «буксует». «Операция вышла из-под контроля. Израильское командование находится в тупике: ХАМАС не ликвидирован, беженцы не могут вернуться домой, судьба заложников не решена. Сейчас Израиль перебрасывает свои подразделения из сектора Газы на север страны. Я думаю, действия на этом направлении постепенно сойдут на нет», – заключил Ципис.
Ранее армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в приграничном районе на юге Ливана. Целью «локализованных и целенаправленных рейдов» в сообщении ЦАХАЛ названо уничтожение инфраструктуры «Хезболлы». «В соответствии с решением правительства, несколько часов назад ЦАХАЛ начал целенаправленную наземную операцию на юге Ливана против целей и инфраструктуры террористической организации «Хезболла» в ряде деревень, находящихся вблизи границы, откуда существует непосредственная угроза израильским поселениям на севере», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.
ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам. Утверждается, что операция, получившая название «Северные стрелы», проходит в соответствии с планом, разработанным за последние месяцы генштабом и Северным командованием. Ее сроки будут зависеть от оценки ситуации в том числе в секторе Газа.
Армия Израиля также объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщили, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь по приграничным районам Ливана. По информации телеканала NBC News, ЦАХАЛ развернул около пяти бригад, но, «как ожидается, не все из них перейдут границу».
Незадолго до объявления операции главы Минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант провели телефонный разговор. В опубликованном на сайте Пентагона пресс-релизе говорится, что Остин поддержал уничтожение объектов ливанской группировки. «Стороны согласились с необходимостью демонтажа военной инфраструктуры вдоль границы, чтобы «Хезболла» не могла проводить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля», – отмечается в сообщении.
Кроме того, согласно заявлению, Остин ясно дал понять, что Вашингтон готов защищать военнослужащих, партнеров и союзников США перед лицом «угроз со стороны Ирана» и поддерживаемых им движений. На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Соединенные Штаты направят дополнительные войска на Ближний Восток. По ее словам, такие меры необходимы, чтобы усилить безопасность дислоцированных в регионе американских войск, а также обеспечить защиту Израиля при необходимости. Так, в регион будут направлены несколько эскадрилий истребителей и штурмовиков. В частности, речь идет о самолетах F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительном персонале для их обслуживания, передает Associated Press.
Напомним, 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции «Стрелы севера». В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.
Израильская армия начала наземную операцию в Ливане. Как передает Ynetnews, в последние недели 98-я дивизия ЦАХАЛ, включая парашютно-десантную и коммандос бригады, провела подготовку для ограниченных операций в Южном Ливане. Эти действия начались в понедельник вечером и были направлены на противодействие «Хезболле».
Командование ЦАХАЛ считает, что предстоящая операция будет более сложной, чем в Газе, из-за наличия у «Хезболлы» укрепленных бункеров и иных возможностей. В прошлом месяце ЦАХАЛ впервые объявил о планах действий в глубине Ливана, где у «Хезболлы» размещены ракетные установки и, вероятно, объекты по производству вооружений.
На данный момент рассматриваются различные сценарии: от ограниченной операции в приграничных районах до более масштабных действий вглубь страны. Эти меры направлены на восстановление стабильности и обеспечение безопасности на северной границе Израиля, заявляют в ЦАХАЛ.
Один из старших офицеров ЦАХАЛ заявил: «Солдаты чувствовали себя как львы в клетке. Все понимают, что единственный способ вернуть жителей севера в их дома – это физически удалить «Хезболлу» с границы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля начала проводить операции в нескольких деревнях на юге Ливана, сосредоточив усилия на уничтожении инфраструктуры «Хезболлы». При этом США в частном порядке выразили поддержку Израилю в его решении усилить военное давление на «Хезболлу», что вызвало разногласия внутри американской администрации. Вместе с тем российский посол в Израиле Анатолий Викторов призывает Израиль незамедлительно прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам, предупреждая о возможных тяжелых последствиях для всего региона.
По данным издания, Белый дом втайне поддержал решение Израиля начать военную операцию против «Хезболлы», передает ТАСС.
В частности, спецпосланник США Эймос Хокстин и координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк сообщили израильским представителям о согласии США с новой стратегией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Politico указывает, что внутри американской администрации нет единства в отношении поддержки Израиля. Многие представители Пентагона, Госдепартамента и разведки США опасаются, что это может привести к втягиванию Вашингтона в ближневосточный конфликт.
Газета также сообщает, что США не были посвящены в детали израильской операции. Американская сторона призывала Израиль избегать чрезмерной эскалации, которая может перерасти в полномасштабную региональную войну.
Ранее израильский новостной портал Walla сообщил, что армия обороны Израиля начала операции в нескольких деревнях на востоке Ливана.
Бойцы «Хезболлы» обстреляли израильских солдат у границы Ливана и Израиля
Как передает ТАСС, бойцы «Хезболла» атаковали израильских военнослужащих, которые находились у линии границы возле поселков Эль-Эдейса и Кфар-Килла.
В заявлении «Хезболлы», опубликованном в их телеграм-канале, говорится, что бойцы сопротивления заметили передвижение израильских солдат в рощах напротив указанных поселков и открыли по ним огонь из стрелкового оружия.
Сообщается, что несколько израильских военнослужащих получили ранения в результате столкновения.
Этот инцидент стал первым случаем прямого вооруженного столкновения между «Хезболлах» и израильскими солдатами в непосредственной близости с начала военной эскалации в октябре 2023 года.
Взаимодействие происходило на юге Ливана, где напряженность между сторонами сохраняется уже на протяжении нескольких недель. Такое развитие событий вызывает опасения относительно возможного дальнейшего обострения конфликта в регионе.
Ранее сообщалось, что израильские танки вошли в ливанский Рмейш.
МИД России выразил солидарность с Ливаном, подвергшимся нападению Израиля
В заявлении МИД России подчеркивается солидарность с руководством и народом этой страны. «Искренне соболезнуем родным и близким погибших», – говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.
По данным дипведомства, при израильском вторжении в Ливан погибли десятки гражданских лиц, и число жертв может расти из-за комбинированного характера нападения, в котором задействованы различные рода войск.
В МИД России осудили действия Израиля, отметив, что нападение на Ливан может усилить напряженность на Ближнем Востоке. «Очевидно, что такой шаг, предпринятый военно-политическим руководством Израиля вслед за убийством ряда лидеров «Хезболлы», приведет к дальнейшей эскалации насилия в Ближневосточном регионе», – подчеркнули в МИД.
В связи с этим Москва призвала израильские власти незамедлительно прекратить военные действия и вывести войска с ливанской территории, а также начать поиск мирных решений для урегулирования конфликта.
США выразили частную поддержку Израилю в его решении усилить военное давление на «Хезболлу», несмотря на возникшие разногласия внутри американской администрации.
Армия обороны Израиля начала операции в нескольких деревнях на востоке Ливана, сосредоточив усилия на уничтожении инфраструктуры террористической группировки «Хезболла». Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам.
Walla: ЦАХАЛ начал сухопутную операцию с огневой поддержкой в деревнях Ливана
По данным СМИ, израильская армия развернула действия в ряде деревень на востоке Ливана, передает ТАСС.
Отмечается, что операции направлены на уничтожение инфраструктуры террористической организации «Хезболла». Армия использует массированную огневую поддержку, в том числе артиллерию и ВВС.
Ранее Армия Израиля заявила об ограниченной наземной операции на границе с Ливаном, нацеленной на объекты «Хезболлы» с поддержкой авиации и артиллерии.
База США Victory в аэропорту Багдада подверглась атаке, пострадавших нет
Военная база США Victory, расположенная в районе международного аэропорта Багдада, подверглась ракетной атаке, передает «Коммерсант» со ссылкой на Shafaq News и AFP.
По информации источников, в сторону базы, где размещены силы международной коалиции, возглавляемой США, было выпущено три ракеты. Две из них были сбиты средствами противовоздушной обороны, а третья упала недалеко от штаба Командования контртеррористической службы. Пострадавших в результате инцидента нет.
Источники Shafaq News также сообщили, что планировался второй удар. Позиция для запуска была обнаружена на заброшенной территории в районе Аль-Амрия к западу от Багдада и уничтожена.
После атаки появились сообщения в сирийских СМИ о прекращении приема и отправки самолетов в аэропорту Багдада, однако представитель министерства транспорта Ирака, Мейсама ас-Сафи, опроверг эту информацию. Он заявил, что обстрел не оказал влияния на воздушное сообщение и аэропорт продолжает работать в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что беспилотник из Ирака атаковал авиабазу США в районе газового месторождения Конико в Сирии.
Армия Израиля потребовала воздержаться от слухов о действиях на границе с Ливаном
Израильская армия обратилась к общественности с просьбой не распространять слухи о действиях на границе с Ливаном, пишет ТАСС.
Официальный представитель армии Даниэль Хагари заявил, что в последние часы поступает много сообщений о действиях Армии обороны Израиля, и попросил воздержаться от передачи неподтвержденной информации, чтобы не подвергать опасности безопасность войск.
Он подчеркнул важность следования только официальным сообщениям.
Заявление армии Израиля появилось на фоне слухов о возможном начале ограниченной наземной операции на территории Ливана. Израильские власти и армия пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.
Ранее источники, на которые ссылается телеканал NBC, сообщали о вероятности начала операции уже в ближайший понедельник. По информации портала Ynet, израильские артиллерийские и танковые части ведут интенсивный обстрел приграничных районов Ливана.
С 23 сентября Израиль осуществляет операцию «Стрелы севера» против военных объектов организации «Хезболлах» в Ливане. В ходе одного из авиаударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер «Хезболлах» Хасан Насрулла. Организация подтвердила его гибель и заявила о намерении продолжать сопротивление Израилю.
Ранее сообщалось, что израильские танки вошли в ливанский Рмейш.
Air&Space Forces Magazine: США направят на Ближний Восток дополнительные силы ВВС
По данным Air&Space Forces Magazine, на Ближний Восток прибудут три дополнительных эскадрильи истребителей и штурмовиков, в состав которых войдут самолеты F-16, F-15E и A-10 Thunderbolt II, передает РИА «Новости».
Ранее Россия осудила удары Израиля по Сирии и поддерживает постоянный контакт с ее руководством.