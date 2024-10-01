У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Директор Добрынина подтвердил смерть артиста
Концертный директор народного артиста России Вячеслава Добрынина Сергей Карпов подтвердил смерть композитора, ему было 78 лет.
Причиной смерти мог стать инсульт, это был третий по счету инсульт у артиста, сказал Карпов ТАСС.
До этого о смерти Добрынина на 79-м году жизни сообщали СМИ.
Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве, известен как исполнитель песен «Синий туман», «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Ни минуты покоя», «Не сыпь мне соль на рану» и других.
Также сочинял песни для Льва Лещенко, Михаила Боярского, Иосифа Кобзона, Анны Герман и других.