Директор Добрынина подтвердил смерть артиста

Tекст: Алексей Дегтярев

Причиной смерти мог стать инсульт, это был третий по счету инсульт у артиста, сказал Карпов ТАСС.

До этого о смерти Добрынина на 79-м году жизни сообщали СМИ.

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве, известен как исполнитель песен «Синий туман», «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Ни минуты покоя», «Не сыпь мне соль на рану» и других.

Также сочинял песни для Льва Лещенко, Михаила Боярского, Иосифа Кобзона, Анны Герман и других.