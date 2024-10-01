У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Белоусов вручил госнаграды военнослужащим группировки «Центр»
Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал работу подразделений группировки «Центр» и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, сообщили в ведомстве.
Белоусов высоко оценил результаты боевой работы группировки «Центр», он провел совещание на пункте ее управления. Ему зачитали доклады командования по обстановке, обеспечению войск, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии, дронов в зоне спецоперации.
Мордвичев сообщил, что группировка за сентябрь освободила 12 населенных пунктов, что составляет около 130 квадратных километров. В плен взяты 73 украинских бойца.
Министр после совещания вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.
В сентябре Белоусов вручал военнослужащим группировки «Запад» государственные награды.