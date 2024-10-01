Белоусов вручил госнаграды военнослужащим группировки «Центр»

Tекст: Алексей Дегтярев

Белоусов высоко оценил результаты боевой работы группировки «Центр», он провел совещание на пункте ее управления. Ему зачитали доклады командования по обстановке, обеспечению войск, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии, дронов в зоне спецоперации.

Мордвичев сообщил, что группировка за сентябрь освободила 12 населенных пунктов, что составляет около 130 квадратных километров. В плен взяты 73 украинских бойца.

Министр после совещания вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.

В сентябре Белоусов вручал военнослужащим группировки «Запад» государственные награды.