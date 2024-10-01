Грузия указала Западу на запрет партий на Украине и в Молдавии

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Главы высшего законодательного органа Грузии обратил в этой связи внимание на то, что «Украина несколько лет назад запретила Компартию, а сейчас ликвидировала партии, которые угрожают ее демократии, независимости и территориальной целостности».

По его словам, «Молдавия также запретила оппозиционную политическую партию под предлогом угрозы конституционного порядка».

По словам Шалвы Папуашвили, на этом фоне широкая критика иностранных партнеров планов Грузии запретить ЕНД напоминает «вмешательство в независимость судебной системы Грузии и в демократические процессы».

Он также напомнил о призывах в Германии запретить в этой стране партию «Альтернатива для Германии».

Председатель парламента Грузии заявил, что по отношению к его стране налицо «политическая пристрастность и фарисейство со стороны некоторых западных партнеров, включая Германию».

Шалва Папуашвили отметил, что в Европе в 1945–2015 годах было запрещено более 50 партий.

Председатель парламента отметил, что во время пребывания во власти в 2003–2012 годах ЕНД «массово нарушала права человека», что подтверждено решениями ЕСПЧ.

«За тяжкие преступления уже осуждены около 40 высших чинов «националов», в том числе бывший президент Михаил Саакашвили, один экс-премьер и пять бывших министров, – отметил он. – Но даже находясь в оппозиции, ЕНД регулярно угрожает оппонентам, является радикальной политической силой, призывает к свержению легитимной власти и не признает итоги выборов».

Как отметил Шалва Папуашвили, члены саакашвилевского движения «регулярно используют самую токсичную и провокационную политическую риторику».

Он отметил, что Основной закон страны четко определяет, что деятельность партий, которые хотят свергнуть конституционный строй или насильственно сменить его, недопустима.

Также невозможно функционирование партий, которые вредят территориальной целостности страны, ее независимости, пропагандируют войну и насилие, социальную рознь.

По его мнению, «запрет ЕНД станет началом оздоровления политической системы Грузии».