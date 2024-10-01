Иванишвили заявил о хождении по «краю пропасти» на фоне попыток втянуть Грузию в войну с Россией

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«В течение 12 лет после победы на парламентских выборах 1 октября 2012 года властям приходится проходить по краю пропасти, чтобы в условиях постоянных попыток со стороны внешних и внутренних врагов устроить революцию и хаос сохранять непрерывный мир и не допускать того, что произошло у нас в 2008 году и происходит сейчас на Украине», – отмечается в его заявлении по случаю годовщины прихода к власти «Грузинской мечты».

По его словам, «до последнего времени власти старались не говорить об этом открыто с обществом, но сегодня оно должно знать, что главная линия победы проходит через независимость, мир, свободу, культуру веры, историю и защиту традиционных ценностей».

Бидзина Иванишвили пообещал, что «Грузинская мечта» в случае победы на парламентских выборах 26 октября «не допустит огненного дождя над городами и селами Грузии, над детьми».

В этой связи бывший премьер-министр призвал население Грузии «снова показать всему миру беспрецедентный пример единения на выборах 26 октября, чтобы никто даже на йоту не усомнился в поддержке «Грузинской мечты».

«Никто не должен усомниться, что население Грузии выбирает мир, а не войну, не иностранных агентов, а команду, которая защищает интересы народа Грузии, не псевдолиберальные ценности, а ценности, основанные на семье, вере и независимости, – заявил он. – Мы выбираем достойное европейское будущее Грузии, а не то, что пытаются выдать за «европейство» радикальная оппозиция и иностранные акторы».