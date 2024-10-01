Российские войска устроили засаду группе англоязычных наемников под Кременной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, в результате столкновения часть наемников погибла, а несколько человек скрылись в лесу, передает ТАСС. Источники в силовых структурах уточнили, что, судя по перехватам, группа была англоязычной.

Дополнительно сообщается, что наемники были хорошо экипированы и вооружены, однако ни один из них не сделал попытки помочь раненым сослуживцам. Это вызвало удивление, учитывая наличие у них современного оборудования и оружия.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что граждане Польши, сражающиеся в рядах украинской армии, стремятся восстановить польскую власть на правобережной Украине. Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинских боевиков, обвиняемых в покушении на убийство и терроризме после инцидента в Курской области. До этого в отношении причастных к преступлениям против жителей Курской области украинских боевиков и иностранных наемников возбуждены два уголовных дела.