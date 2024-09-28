Сальдо заявил, что поляки в ВСУ стремятся восстановить власть над Правобережной Украиной

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил, что граждане Польши, которые служат в составе Вооруженных сил Украины, преследуют свои собственные цели, а не интересы Украины, пишет «РИА «Новости»». По его мнению, поляки стремятся вернуть историческую польскую власть над Правобережной Украиной, как это было четыреста лет назад.

Сальдо отметил, что в составе украинской армии становится все меньше украинцев. Вместо этого численность иностранных наемников, в первую очередь граждан Польши, возрастает. «Поляки считают, что это их земля, и воюют за себя, а не за украинцев», – утверждает губернатор.

Эти заявления касаются как исторических, так и современных аспектов польско-украинских отношений, включая влияние идеологической составляющей на участие польских граждан в конфликте в Украине.

Ранее помощник президента, историк Владимир Мединский показал главе государства аутентичную карту Российской империи начала XIX века, на которой в состав России входят современные территории Украины.



