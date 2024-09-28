«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.5 комментариев
Сальдо заявил о цели поляков в рядах ВСУ «восстановить власть над Украиной»
Сальдо заявил, что поляки в ВСУ стремятся восстановить власть над Правобережной Украиной
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что граждане Польши, сражающиеся в рядах украинской армии, стремятся восстановить польскую власть на Правобережной Украине, а не поддерживают Украину.
Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил, что граждане Польши, которые служат в составе Вооруженных сил Украины, преследуют свои собственные цели, а не интересы Украины, пишет «РИА «Новости»». По его мнению, поляки стремятся вернуть историческую польскую власть над Правобережной Украиной, как это было четыреста лет назад.
Сальдо отметил, что в составе украинской армии становится все меньше украинцев. Вместо этого численность иностранных наемников, в первую очередь граждан Польши, возрастает. «Поляки считают, что это их земля, и воюют за себя, а не за украинцев», – утверждает губернатор.
Эти заявления касаются как исторических, так и современных аспектов польско-украинских отношений, включая влияние идеологической составляющей на участие польских граждан в конфликте в Украине.
Ранее помощник президента, историк Владимир Мединский показал главе государства аутентичную карту Российской империи начала XIX века, на которой в состав России входят современные территории Украины.