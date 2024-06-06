Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Мединский показал Путину карту Российской империи начала XIX века без Украины
Мединский показал Путину карту начала XIX века с историческими территориями современной Украины в составе Российской империи
Помощник президента РФ, историк Владимир Мединский показал главе государства аутентичную карту Российской империи начала XIX века, на которой в состав России входят современные территории Украины.
«Киев наш, вся правобережная Украина наша… А дальше вот эта огромная территория... на правом берегу – Кировоградская область со всеми окрестностями, она была российской еще со времен Елизаветы императрицы», – сказал Мединский, демонстрируя карту Путину.
Встреча Путина и Мединского произошла во время осмотра президентом экспозиции воссозданного Царскосельского лицея, где учился Александр Пушкин.
В помещениях лицея восстановлена историческая обстановка – на столах разложены предметы времени учебы писателя, а на стене расположена большая карта Российской империи.