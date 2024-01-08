Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.8 комментариев
Названо число пострадавших в результате массового ДТП в Новгородской области
Минздрав: В массовом ДТП в Новгородской области пострадали десять человек
В результате массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области пострадали десять человек, сообщили в Министерстве здравоохранения России.
Медики эвакуируют в больницы региона десять пострадавших, в их числе двое детей, сообщили в Минздраве, передает ТАСС.
Там уточнили, что один ребенок находится в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести. Их направляют в областную детскую клиническую больницу. Состояние восьмерых взрослых оценивается как средней степени тяжести, их доставят в областную клиническую больницу.
В ведомстве добавили, что на месте ДТП работают шесть бригад медиков, оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что в ДТП из 30 машин в Новгородской области погибли четыре человека. Позже глава региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале уточнил, что столкнулись порядка 50 автомобилей.