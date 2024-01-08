Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.7 комментариев
На железной дороге в Нижнем Тагиле произошел хлопок
Прокуратура: Хлопок произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле
На железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области зафиксирован хлопок, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«Зафиксирован хлопок, взрыва как такового не было», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.
В результате инцидента никто не пострадал, инфраструктура также не получила повреждений, добавили в прокуратуре. По факту случившегося проводится проверка.
В декабре жителя Рязанской области арестовали по делу о взрыве на железной дороге.