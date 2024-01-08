Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.7 комментариев
Следственный комитет Белоруссии возбудил дело после обрушения моста
СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности строительных работ после обрушения моста в Гродненской области.
Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим обрушению переправы, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Следователями предварительно установлено, что утром 8 января работники проводили демонтаж подлежащего сносу моста через реку Неман. Тогда же обрушилась одна из плит.
Из-за инцидента водитель спецтехники и еще двое рабочих госпитализированы.