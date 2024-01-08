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    Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Запад создают свои версии истории

    Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Тайна Рождественской радости

    Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому: какая именно радость уместна в это время?

    12 комментариев
    8 января 2024, 16:29

    Следственный комитет Белоруссии возбудил дело после обрушения моста

    Tекст: Кристина Цыцура

    СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности строительных работ после обрушения моста в Гродненской области.

    Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим обрушению переправы, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Следователями предварительно установлено, что утром 8 января работники проводили демонтаж подлежащего сносу моста через реку Неман. Тогда же обрушилась одна из плит.

    Из-за инцидента водитель спецтехники и еще двое рабочих госпитализированы.

    8 января 2024, 05:39
    Киев затопило нечистотами

    На западе Киеве прорвало канализацию, нечистоты затопили улицу

    Киев затопило нечистотами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Борщаговка на западе Киева прорвало канализацию, нечистоты затопили улицу и припаркованные автомобили.

    Ситуация усложняется тем, что в украинской столице –11°C, и к утру все может превратиться в каток, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Телеканал напоминает, что в декабре в Киеве наблюдались проблемы с метрополитеном – из-за подтопления закрывали несколько станций подземки.

    Ранее сообщалось, что у мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов. Чиновник и бывший боксер задекларировал недвижимость после требований Евросоюза.

    Коментарии (96)
    7 января 2024, 20:52
    Немцы назвали фамилию желаемого канцлера

    Немцы высказались за смену Шольца на Писториуса на посту канцлера

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть немецких граждан желает, чтобы действующий канцлер Олаф Шольц покинул свой пост, а должность занял действующий министр обороны Борис Писториус, говорится в исследовании социологического института Insa, пишет Bild.

    Опрос показал, что 64,3% респондентов желали бы передачи должности канцлера Писториусу, против высказались 24,6%, а 11,2% воздержались, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    При этом даже большая часть сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ), куда входят оба чиновника, желают поменять Шольца на Писториуса (47,9% против 47,1%).

    При этом СДПГ с Шольцем как с кандидатом в канцлеры в случае выборов готовы поддержать 19% респондентов, с Писториусом – 23%.

    Глава Insa Херман Бинкерт отметил, что Писториус популярен как у избирателей Левой партии, та к и у «Альтернативы для Германии».

    Опрос проводился 4-5 января, в нем принимали участие 1004 человека.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем может быть причина потери популярности Шольцем, и почему в прессе появились утечки о возможной его досрочной отставке.

    Коментарии (31)
    7 января 2024, 17:00
    На Украине оценили ежемесячные и общие потери ВСУ

    На Украине оценили потери ВСУ в полмиллиона солдат

    На Украине оценили ежемесячные и общие потери ВСУ
    @ Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия за месяц теряет около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО она потеряла 500 тыс. человек, заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

    Властям страны следует опубликовать правдивые цифры потерь ВСУ, поскольку люди должны осознавать серьезность ситуации и быть мотивированы для отправки на службу в армию, сказал Луценко в эфире украинского телевидения.

    Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Добавим, что «мобилизация» стала «словом 2023 года» на Украине по версии онлайн-словаря современного украинского языка. Также в лидерах были слова «контрнаступление», «уклонист», «дрон», «позиционная война» и «лето в Крыму».

    Кроме того, на Украине в продаже появились маски стариков для маскировки от мобилизации.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются судорожные попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.

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    7 января 2024, 19:54
    СМИ: Покинувшие Россию артисты не могут продать билеты на свои концерты

    КП: Покинувшие Россию артисты не могут продать билеты на свои концерты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уехавшие из страны артисты перестали интересовать публику за рубежом, билеты на их концерты плохо продаются, а частота самих выступлений сокращается, пишут СМИ.

    У группы «Сплин» в 2024 году запланированы только два концерта, в феврале один должен пройти в Лондоне, второй в марте в Будве (Черногория), пишет «Комсомольская правда».

    По данным издания, там проданы только дешевые билеты «на галерке».

    Егор Бортник (Лева из «Би-2», признан иноагентом в России) запланировал концерты там, где за границей отдыхают соотечественники, это Турция и Пхукет. Стоимость билетов в Стамбуле составляет от 8,9 тыс. рублей. На новогодние праздники у группы не было частных концертов.

    Дубайский концерт Земфиры (признана иноагентом в России) в декабре отменили, поскольку 70% билетов не удалось продать. В билет за 120 тыс. рублей был включен ужин.

    Билеты на концерт «Машины времени» с иноагентом Андреем Макаревичем в Ереване, который перенесли с осени на апрель, продаются от 2,8 тыс. рублей, но аншлага нет.

    У остальных сбежавших артистов ситуация с концертами еще хуже – их нет или отменяют из-за отсутствия продаж билетов, а Светлана Лобода и Вера Брежнева, как пишет издание, и вовсе остались без работы.

    Коментарии (73)
    7 января 2024, 18:25
    Spiegel: Сложности с Leopard 2 приводят к катастрофе на поле боя для ВСУ
    Spiegel: Сложности с Leopard 2 приводят к катастрофе на поле боя для ВСУ
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкие танки на Украине выходят из строя даже не вступая в бой, при этом у них есть сложности с циклом обслуживания и документацией, пишет Der Spiegel.

    Опыт применения немецкой техники в Мали показал, что 10 тыс. километров боевого эксплуатации сказываются так же, как 100 тыс. километров в мирное время и на учениях, сказал анонимный офицер бундесвера Der Spiegel, передает RT.

    В военное время для украинской армии невозможно соблюдать циклы техобслуживания из-за сложности техники, ей даже в мирное время необходим регулярный техосмотр на заводе.

    Даже замена гусениц танка, которую нужно проводить каждые 6 тыс. километров, может производиться только на заводе.

    Украинский военный с позывным «Синай», руководящий подразделением таких танков, также подтвердил слова немецкого коллеги. Он заявил, что самым слабым звеном Leopard 2 остается гусеничная лента, уменьшение ее натяжения приводит к поломкам, в боях это приводит к «катастрофе».

    Также, по данным издания, из 18 поставленных на Украину танков Leopard 2 «очень многие» уже находятся в ремонтном центре в Литве. Кроме того, с лета 2023 года сохраняются сложности с документацией, рабочим в Литве приходится «импровизировать», поскольку у них не хватает опыта и подготовки для ремонта такой техники.

    При этом «попытки ремонта со стороны украинской армии приводят к дополнительному повреждению боевых танков».

    Напомним, в конце декабря глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что госкорпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

    Кроме того, в 5,5 раза увеличено производство бронемашин и в семь раз – танков, сообщил Чемезов, передает ТАСС. «То есть это глобальное увеличение», – подчеркнул глава Ростеха.


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    8 января 2024, 03:41
    На Украине уничтожен пилот МиГ-29 ВСУ с позывным «Голубой шлем»

    Украинские СМИ сообщили о гибели пилота МиГ-29 ВСУ с позывным «Голубой шлем»

    На Украине уничтожен пилот МиГ-29 ВСУ с позывным «Голубой шлем»
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным «Голубой шлем» погиб во время полета.

    «На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet (Голубой шлем)», – приводит РИА «Новости» сообщение украинских СМИ.

    Отмечается, что информация о гибели пилота появилась в соцсетях, предположительно его звали Владислав, ему было 23 года. Причина, по которой летчик получил необычный позывной, не называется.

    Гибель пилота связывают с сообщением Министерства обороны России об уничтожении 29 декабре украинского истребителя МиГ-29.

    Напомним, что в декабре за неделю авиация ВКС России и средства ПВО сбили 10 самолетов и два вертолета ВВС Украины. Среди уничтоженных украинских машин МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

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    8 января 2024, 10:54
    Нештатный сход авиабомбы произошел в ЛНР

    Пасечник сообщил о нештатном сходе авиабомбы в ЛНР

    Нештатный сход авиабомбы произошел в ЛНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С самолета ВКС России произошел нештатный сход авиационной бомбы ФАБ-250 над городом Рубежное в Луганской народной республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Он уточнил, что сход авиабомбы произошел в момент выполнения самолетом боевых задач. «К счастью, никто не пострадал», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

    Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали в пункт временного размещения, часть решила остаться у родственников.

    На месте схода бомбы работают силовики, они принимают решение об обезвреживании боеприпаса.

    Напомним, ранее при аварийном сходе боеприпаса под Воронежем пострадали четыре человека.

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    8 января 2024, 13:32
    Минобороны сообщило о нанесении группового удара «Кинжалами» по объектам на Украине

    Минобороны сообщило о нанесении группового удара «Кинжалами» по объектам военно-промышленного комплекса Украины

    Минобороны сообщило о нанесении группового удара «Кинжалами» по объектам на Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска нанесли групповой удар, в том числе с использованием гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», по объектам ВПК Украины, сообщили в Минобороны России.

    «Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Напомним, утром 8 января сообщалось о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Хмельницком и других городах Украины.

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    8 января 2024, 12:11
    В Киеве заявили о новой тактике России для ракетных ударов
    В Киеве заявили о новой тактике России для ракетных ударов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия использует новую тактику для ракетных ударов, рассказал в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман.

    По его словам, сейчас используются ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты, чтобы помешать системам Stinger, передает РИА «Новости».

    Также Роман добавил, что из-за массированных ракетных атак запасы ВСУ могут растаять.

    Ранее сообщалось, что ВСУ приходится использовать FPV-дроны из-за нехватки снарядов.

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    8 января 2024, 07:12
    В Китае раскрыли шпиона МИ-6

    Китай объявил о раскрытии шпиона британской разведки МИ-6

    Tекст: Денис Тельманов

    В Китае раскрыли дело об использовании британской разведывательной службой МИ-6 гражданина третьей страны для шпионской деятельности, сообщило министерство государственной безопасности КНР.

    Отмечается, что иностранный гражданин по фамилии Хуан, который был руководителем зарубежной консалтинговой организации, в 2015 году был завербован МИ-6 с целью «ведения деятельности по сбору разведывательных данных в Китае», сообщает РИА «Новости».

    «Хуан прошел профессиональную подготовку в МИ-6 в Великобритании, также он был обеспечен специальным шпионским оборудованием для передачи разведывательной информации. По заданию МИ-6 он несколько раз приезжал в Китай», – говорится в сообщении.

    За время работы на британскую разведку Хуан предоставил ей «девять комплектов конфиденциальной информации, относящейся к государственной тайне степени «совершенно секретно», и пять – к государственной тайне степени «секретно».

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    8 января 2024, 01:32
    У мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов

    Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал особняк в Гамбурге стоимостью почти 6 млн долларов

    У мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В декларации мэра Киева, бывшего боксера Виталия Кличко обнаружен особняк стоимостью 227,6 млн гривен (почти 6 млн долларов), расположенный в Гамбурге.

    Утверждается, что дом Кличко получил 20 декабря 2023 года в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая до мая 2023 года принадлежала его брату Владимиру, а затем стала собственностью Виталия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

    Отмечается, Площадь особняка составляет 750 квадратных метров.

    ТАСС напоминает, что электронное декларирование собственности было восстановлено на Украине октябре 2023 года по требованию Евросоюза.

    Ранее сообщалось, что Виталий Кличко был назван среди кандидатов в президенты Украины для замены Владимира Зеленского. Он считается ставленником Германии.

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    7 января 2024, 19:15
    В Конгрессе заявили об отсутствии у Белого дома стратегии по Украине

    Спикер Конгресса потребовал от Белого дома озвучить стратегию по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация не имеет стратегии по украинской тематике, Белый дом не соизволил предоставить информацию о ней, заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

    «Какова конечная цель на Украине? Какова наша стратегия?», – задал риторические вопросы Джонсон в эфире CBS, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что делал запрос у Белого дома по стратегии, но не получил ответа. Спикер пояснил, что у страны есть госдолг в 34 трлн долларов, и пояснил, что финансирование киевского режима – очень «серьезный вопрос». По его словам, прежде чем обеспечить безопасность третьей страны, США необходимо обезопасить собственную границу.

    Напомним, конгресс США не согласовал новую помощь украинской стороне. Госдеп отмечал, что Вашингтон продолжит оказывать военную поддержку Киеву, но не на уровне 2022–2023 годов.

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    7 января 2024, 21:14
    Внештатного корреспондента «Ленты.ру» Рыбина нашли мертвым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В воскресенье в Ростовской области найден мертвым сотрудничавший с «Лентой.ру» и порталом «Рабкор» журналист Александр Рыбин, сообщают СМИ.

    Тело мужчины нашли около трассы возле города Шахты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Рабкора».

    Причина смерти устанавливается.

    Рыбин 30 декабря, по данным «Рабкора», был в Мариуполе, он проводил трансляцию с рассказом о ситуации в городе.

    Журналист долгое время внештатно сотрудничал с «Лентой.ру», он писал о событиях на Ближнем Востоке и в Африке.

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    8 января 2024, 14:30
    Главком ВС Швеции призвал готовиться к возможной войне
    Главком ВС Швеции призвал готовиться к возможной войне
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден призвал шведов быть готовыми к возможной войне. С таким же призывом выступил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин.

    Бюден прямо заявил, что «в Швеции может быть война». При этом он пояснил, что хочет «апеллировать в первую очередь не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации», передает РИА «Новости».

    В свою очередь Булин добавил, что ситуация серьезная. Также он заявил об обеспокоенности тем, что перестройка гражданской обороны идет недостаточно быстро.

    «Мы должны по-настоящему понять, насколько серьезна эта ситуация, и на уровне каждого человека внутренне к этому подготовиться», – сказал он.

    Ранее готовящийся уйти в отставку главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен призвал общество быть готовым к военному конфликту с Россией.

    Сенатор Пушков назвал это заявление «болезненным зудом».

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    8 января 2024, 07:14
    Глава МЧС Волгограда пожелал заболеть раком семье пожаловавшегося на него сотрудника
    Глава МЧС Волгограда пожелал заболеть раком семье пожаловавшегося на него сотрудника
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал заболеть онкологией семье сотрудника ведомства, написавшего на него жалобу в прокуратуру.

    На видео, которое распространили волгоградские СМИ, на которые ссылается «Коммерсант», глава МЧС Волгограда Николай Любавин, во время совещания с подчиненными, говорит, что прокуратура начала проверку после жалобы его сотрудника.

    По словам чиновника, его обвинили в лоббировании интересов банка, в котором якобы работает его жена, сообщает «Коммерсант». В жалобе также говорилось, что в обмен на это чиновник якобы получал преференции. При этом когда была произведена съемка не уточняется.

    «Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают» – приводит издание слова Любавина.

    Отмечается, что Николай Любавин возглавляет волгоградское МЧС с ноября 2020 года, а до этого работал в структурах МЧС по Ставропольскому краю. В 2020 году он также получил звание генерала-майора внутренней службы.

    Ранее сообщалось, что министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посоветовал жителям Первоуральска, пожаловавшимся на грязную воду из-под крана, быть как Маугли.

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