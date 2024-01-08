Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.11 комментариев
В ЛНР задержали двух пособников СБУ
Сотрудники УФСБ ЛНР задержали двух жителей региона, которые собирали данные о местах дислокации личного состава и военной техники, сообщили в ведомстве.
Полученные данные задержанные местные жители передавали сотрудникам Службы безопасности Украины. Один из задержанных общался с сотрудниками СБУ через мессенджер Telegram, передает ТАСС.
Оба этих фигуранта задержаны, возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже.
Ранее ФСБ задержала мужчину, планировавшего диверсию на объекте Минобороны.