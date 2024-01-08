Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.11 комментариев
Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по семи районам Белгородской области 110 снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, выпустив более 110 снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ВСУ обстреляли регион 111 снарядами, включая четыре взрывных устройства, сброшенных с дронов, передает РИА «Новости».
Самым обстреливаемым районом в воскресенье был Шебекинский округ, по нему прилетело 61 раз.
Повреждена крыша дома в поселке Разумное. В Борисовском районе на окраине села Богун-Город была атака с помощью дрона-камикадзе. В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено три минометных снаряд, была повреждена ЛЭП.