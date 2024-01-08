Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по семи районам Белгородской области 110 снарядов

На Украине оценили ежемесячные и общие потери ВСУ

На Украине оценили потери ВСУ в полмиллиона солдат

Tекст: Алексей Дегтярев

Властям страны следует опубликовать правдивые цифры потерь ВСУ, поскольку люди должны осознавать серьезность ситуации и быть мотивированы для отправки на службу в армию, сказал Луценко в эфире украинского телевидения.

Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

Добавим, что «мобилизация» стала «словом 2023 года» на Украине по версии онлайн-словаря современного украинского языка. Также в лидерах были слова «контрнаступление», «уклонист», «дрон», «позиционная война» и «лето в Крыму».

Кроме того, на Украине в продаже появились маски стариков для маскировки от мобилизации.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются судорожные попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.