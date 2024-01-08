Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.11 комментариев
Украинские футболисты попросили Макрона не допускать россиян на Олимпиаду
Молодежная сборная Украины по футболу подписала письмо, адресованное президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера, с просьбой не допускать россиян до Олимпийских игр.
В письме спортсмены и тренеры украинской команды заявили, что некоторые российские спортсмены не выполняют требования по допуску на турнир, а также поддерживают СВО, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Украина не будет брать деньги у МОК из-за допуска россиян на ОИ.