Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?3 комментария
В Домодедове трех человек госпитализировали после инцидента в кальянной
В больницы Московской области доставили трех человек после того, как в кальянной в Домодедове якобы взорвалась граната, сообщили в региональном минздраве.
В результате происшествия в медицинские организации доставили трех человек, один продолжит наблюдаться амбулаторно, двух госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
До этого СМИ писали, что в помещении кальянной в подмосковном Домодедове взорвалась граната. В региональном ГУ МЧС указали, что специалисты ведомства не проводили работ в связи с этим происшествием.