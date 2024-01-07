Президент Казахстана поздравил православных казахстанцев с Рождеством

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством

Tекст: Денис Тельманов

«Этот праздник олицетворяет собой высокие гуманистические идеалы, провозглашает торжество добра и справедливости. Рождество вдохновляет на созидание и милосердие, заботу о ближних и помощь нуждающимся, дарит надежду и радость верующим», – приводит ТАСС заявление Токаева.

Президент Казахстана подчеркнул, что православие, как и все традиционные религии, играет важную роль в укреплении непреходящих нравственных ценностей, воспитании молодежи и сохранении богатого и многообразного историко-культурного наследия.

«Православие всемерно содействует упрочнению общенационального единства – надежного фундамента поступательного прогресса страны», – говорится в заявлении.

Токаев также выразил уверенность, что «православные граждане внесут значимый вклад в построение справедливого Казахстана и формирование новой общественной этики, основанной на культе труда и знаний, патриотизме, солидарности и взаимной ответственности».

Как и в России, день празднования Рождества 7 января является в Казахстане выходным днем.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым и отметил большое значение для России идеалов добра, милосердия и справедливости.