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Президент Казахстана поздравил православных казахстанцев с Рождеством
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных жителей республики с Рождеством, отметив, что этот праздник олицетворяет собой высокие гуманистические идеалы.
«Этот праздник олицетворяет собой высокие гуманистические идеалы, провозглашает торжество добра и справедливости. Рождество вдохновляет на созидание и милосердие, заботу о ближних и помощь нуждающимся, дарит надежду и радость верующим», – приводит ТАСС заявление Токаева.
Президент Казахстана подчеркнул, что православие, как и все традиционные религии, играет важную роль в укреплении непреходящих нравственных ценностей, воспитании молодежи и сохранении богатого и многообразного историко-культурного наследия.
«Православие всемерно содействует упрочнению общенационального единства – надежного фундамента поступательного прогресса страны», – говорится в заявлении.
Токаев также выразил уверенность, что «православные граждане внесут значимый вклад в построение справедливого Казахстана и формирование новой общественной этики, основанной на культе труда и знаний, патриотизме, солидарности и взаимной ответственности».
Как и в России, день празднования Рождества 7 января является в Казахстане выходным днем.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым и отметил большое значение для России идеалов добра, милосердия и справедливости.