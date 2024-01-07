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Армия Израиля ликвидировал в секторе Газа командиров батальона ХАМАС «Нусейрат»
ЦАХАЛ заявила о ликвидации в секторе Газа командиров батальона ХАМАС «Нусейрат» Исмаила Сираджа и Ахмеда Вахба
В ходе операции в секторе Газа израильские военные ликвидировали командиров одного из батальонов вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила Армия обороны Израиля.
«Командир батальона «Нусейрат» Исмаил Сирадж, а также заместитель командира Ахмед Вахба были ликвидированы минувшей ночью в результате удара ВВС Израиля», – передает ТАСС сообщение ЦАХАЛ.
Отмечается, что операцию возглавляло Южное командование под руководством Управления военной разведки Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности.
По данным ЦАХАЛ, батальон «Нусейрат» во время нападения палестинских радикалов на Израиль 7 октября «был ответственен за террористические атаки на населенные пункты на юге Израиля, включая кибуц Беэри». Кроме того, боевики батальона участвовали в обстрелах подразделений Армии обороны Израиля с помощью противотанковых ракет и беспилотников, говорится в сообщении.
Ранее в ЦАХАЛ заявили, что ликвидация объектов ХАМАС в секторе Газа займет весь 2024 год.