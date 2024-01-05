В Раде назвали Армагеддоном удар ВКС России по Киеву

Депутат Рады Рудык назвала Армагеддоном удар ВКС России по Киеву

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, звук был похож на то, каким можно «бы себе представить Армагеддон», передает РИА «Новости».

Рудык добавила, что не уверена, смогли ли расчеты киевской противовоздушной обороны перехватить какие-либо снаряды.

Напомним, российская армия произвела массированную атаку по целям на Украине.

В частности, серия взрывов прогремела в Одессе на юге страны. Также были нанесены удары по объектам в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло по меньшей мере шесть взрывов. Кроме того, были прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве.