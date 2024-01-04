В Госдуме предложили проводить уроки физкультуры на катках

Tекст: Валентина Григоренко

Скрозникова обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с данной просьбой. Она попросила Мишустина дать поручение соответствующим федеральным и региональным органам исполнительной власти рассмотреть возможность создания условий по проведению уроков физкультуры на находящихся в территориальной близости от школы катках, обеспечив бесплатное посещение школьниками открытых и крытых ледовых катков, передает РИА «Новости».

По ее словам, еще в 2015 году Минобрнауки направило в российские субъекты в качестве рекомендаций для уроков физкультуры в школах, техникумах и вузах общеобразовательные программы по развитию таких видов спорта, как фигурное катание, легкая атлетика и настольный теннис.

Скрозникова добавила, что благодаря введению третьего часа физкультуры в общеобразовательных школах появилась возможность для новых форм проведения уроков физической культуры, а ответственность за практическую реализацию новых программ и заключение договоров с оборудованными для занятий площадками должны были нести правительства регионов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры при условии наличия медицинской справки.

Ранее Минпросвещения решило включить самбо в уроки физкультуры в школах.