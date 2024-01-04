За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.4 комментария
В Госдуме предложили проводить уроки физкультуры на катках
Необходимо рассмотреть возможность создания условий для проведения уроков физкультуры на открытых и крытых ледовых катках с бесплатным помещением для школьников, заявила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди»).
Скрозникова обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с данной просьбой. Она попросила Мишустина дать поручение соответствующим федеральным и региональным органам исполнительной власти рассмотреть возможность создания условий по проведению уроков физкультуры на находящихся в территориальной близости от школы катках, обеспечив бесплатное посещение школьниками открытых и крытых ледовых катков, передает РИА «Новости».
По ее словам, еще в 2015 году Минобрнауки направило в российские субъекты в качестве рекомендаций для уроков физкультуры в школах, техникумах и вузах общеобразовательные программы по развитию таких видов спорта, как фигурное катание, легкая атлетика и настольный теннис.
Скрозникова добавила, что благодаря введению третьего часа физкультуры в общеобразовательных школах появилась возможность для новых форм проведения уроков физической культуры, а ответственность за практическую реализацию новых программ и заключение договоров с оборудованными для занятий площадками должны были нести правительства регионов.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры при условии наличия медицинской справки.
Ранее Минпросвещения решило включить самбо в уроки физкультуры в школах.