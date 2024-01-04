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Для восстановления энергоснабжения домов на северо-востоке Москвы создан оперативный штаб
Собянин заявил о создании оперативного штаба для восстановления энергоснабжения домов на северо-востоке Москвы
Почти все жилые дома подключили к отоплению после пожара, который произошел на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра пояснил, что сейчас после аварии несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим в результате переключения и сборки инженерных систем проведены включения, также подключены передвижные дизель-генераторы, сейчас идет наладка систем отопления, передает РИА «Новости».
По словам Бирюкова, почти все жилые и нежилые дома подключены к отоплению на данном этапе.
Он подчеркнул, что было выделено порядка 100 передвижных дизель-генераторов, которые останутся в резерве до ремонта генераторов.
Бирюков заверил, что все службы в усиленном режиме работают, выполняют мероприятия, необходимые к тому, чтобы и тепло было в домах. Заммэра отметил, что руководители федеральной сетевой компании, в чьем ведении находится эта подстанция, разбираются в ситуации.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы. Жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь.
Ранее на подстанции Бескудниково произошел пожар, в результате которого выгорел один из трансформаторов, а другие получили повреждения из-за продуктов горения. В результате аварии в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии и отопления.