Для восстановления энергоснабжения домов на северо-востоке Москвы создан оперативный штаб

Собянин заявил о создании оперативного штаба для восстановления энергоснабжения домов на северо-востоке Москвы

Tекст: Вера Басилая

Заммэра пояснил, что сейчас после аварии несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим в результате переключения и сборки инженерных систем проведены включения, также подключены передвижные дизель-генераторы, сейчас идет наладка систем отопления, передает РИА «Новости».

По словам Бирюкова, почти все жилые и нежилые дома подключены к отоплению на данном этапе.

Он подчеркнул, что было выделено порядка 100 передвижных дизель-генераторов, которые останутся в резерве до ремонта генераторов.

Бирюков заверил, что все службы в усиленном режиме работают, выполняют мероприятия, необходимые к тому, чтобы и тепло было в домах. Заммэра отметил, что руководители федеральной сетевой компании, в чьем ведении находится эта подстанция, разбираются в ситуации.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы. Жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь.

Ранее на подстанции Бескудниково произошел пожар, в результате которого выгорел один из трансформаторов, а другие получили повреждения из-за продуктов горения. В результате аварии в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии и отопления.