Украинский командир призвал простреливать колено при попытке избежать мобилизации

  • Новость часаНазвано западное оружие, с помощью которого ВСУ сбили российский Ил-76
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    Почему Германия разонравилась немцам
    Эксперт сказал, почему Буданов и Сырский отказались от должности главкома ВСУ
    Улицкая призналась в финансировании Украины и заявила о «праве» Киева на теракты
    Названы главные вызовы для России в борьбе с иностранным вмешательством
    Российские войска захватили четыре опорных пункта ВСУ у Вербового
    Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС России
    Политолог оценила новую версию законопроекта о мобилизации на Украине
    В ЕС захотели изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу Киева
    Германия, Нидерланды и Польша объявили о создании военного коридора
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Зеленский в части мобилизации превзошел Гитлера

    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

    9 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    9 комментариев
    31 января 2024, 14:05 • Новости дня

    Украинский командир призвал простреливать колено при попытке избежать мобилизации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчинам на Украине, отказавшимся выйти из машины по требованию представителя военкомата, нужно простреливать колено, потому что иначе продолжать мобилизацию не получится, заявил командир 118-й бригады сил территориальной обороны страны Анатолий Стуженко.

    По его словам, появилось много советов, как отвечать, когда сотрудники военкомата остановили машину, передает ТАСС. Стуженко добавил, что Украине грозить доиграться в демократию до такого состояния, что военных будут пинать ногами. Командир посоветовал, что, если человек: не вышел из машины — надо прострелить ему колено.

    «Только так. Иначе не победим. Жесткая мобилизация», – сказал он.

    Ранее женщины в Одессе не пустили сотрудников военкомата в маршрутку.

    30 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства

    Директор ЦРУ Бернс: США больше не обладают неоспоримым превосходством в мире из-за России и Китая

    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США потеряли свое неоспоримое превосходство из-за растущего влияния России и подъема Китая, Украину ждет тяжелый год, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs.

    Бернс отметил, что президент России Владимир Путин восстанавливает оборонное производство в стране, таким образом, Москва уверена, что раздавит Украину и измотает ее западных сторонников, передает РИА «Новости».

    Глава ЦРУ также считает, что этот год, скорее всего, будет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость, из-за чего Западу необходимо нарастить свои военные поставки Киеву, в противном случае США «забьют гол в свои ворота исторического масштаба».

    По его мнению, поддержка Киева может дать США геополитическое преимущество, а также принесет дивиденды военно-промышленному комплексу страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что победа России на Украине станет благом для всего мира.

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    30 января 2024, 16:44 • Новости дня
    Орбан озвучил условие Венгрии на выделение денег Украине

    Орбан: Венгрия готова поддержать решение о выделении средств Киеву, если ее будут утверждать ежегодно

    Орбан озвучил условие Венгрии на выделение денег Украине
    @ Theresa Wey/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия готова поддержать решение ЕС о выделении средств Украине в ходе саммита 1 февраля, если будут гарантии пересмотра этой суммы ежегодно, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан изданию Le Point.

    Он пояснил, что Будапешт решил сделать компромиссное предложение, так как не согласен с тем, что Украине надо дать 50 млрд евро, и «не согласен с тем, что это надо обеспечить на четыре года и так далее», передает RT.

    При этом Венгрия готова поддержать решение ЕС, если будет гарантировано, «что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет». Орбан отметил, что ежегодное решение должно быть единогласным.

    Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине можно решить только дипломатическим путем.

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    31 января 2024, 13:05 • Новости дня
    Названо западное оружие, с помощью которого ВСУ сбили российский Ил-76

    ТАСС: Ил-76 был сбит, предположительно, с помощью ЗРК Patriot

    Названо западное оружие, с помощью которого ВСУ сбили российский Ил-76
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский самолет Ил-76, на борту которого перевозились украинские военнопленные, с большой долей вероятности был сбит ВСУ с использованием западного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

    Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    Он добавил, что экспертиза в настоящее время продолжается.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит вооруженными силами Украины в небе над Белгородской областью из западного оружия, и сейчас Россия выясняет, чьего производства было это оружие.

    Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

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    30 января 2024, 19:15 • Новости дня
    Financial Times: Зеленский все равно отправит в отставку Залужного
    Financial Times: Зеленский все равно отправит в отставку Залужного
    @ GLEB GARANICH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский все равно отправит в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

    Источники сообщили, что в понедельник президент призвал главкома уйти в отставку, но генерал отказался это делать. При этом Зеленский предложил Залужному некую новую роль, передают «Известия».

    Отмечается, что Зеленский указал Залужному на то, что он будет в любом случае снят с должности. Источники утверждают, что Зеленский повременит с отставкой из-за того, что информация попала в СМИ.

    Накануне украинские СМИ и чиновники сообщили об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Минобороны Украины позже опровергло эту информацию.

    Украинский политолог Владимир Скачко объяснил газете ВЗГЛЯД, что вброс об отставке Залужного, скорее всего, был организован Западом для того, чтобы показать Зеленскому его бессилие.

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    31 января 2024, 12:09 • Новости дня
    Правнучка летчика Чкалова призвала к ядерному удару по Москве

    Правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова предложила нанести ядерный удар по Москве

    Правнучка летчика Чкалова призвала к ядерному удару по Москве
    @ Холод/Youtube

    Tекст: Ольга Никитина

    Правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, которая является гражданкой Израиля, призвала нанести ядерный удар по Москве, поскольку, по ее мнению, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта».

    Богданова в ходе интернет-дебатов даже выразила готовность спонсировать это военное преступление, пишет «Московский комсомолец».

    Сопутствующие жертвы правнучку летчика не испугали, на своих мать и бабушку, как призналась женщина, ей плевать.

    Москвичам, по ее мнению, «не мешает услышать воздушную тревогу». Эмигрантка рассказала, что спонсирует вооруженные силы Украины на деньги, заработанные в России.

    Журналист международной медиагруппы «Россия сегодня», член Общественной палаты, историк Армен Гаспарян в своем Telegram-канале призвал Следственный комитет России «обратить внимание на эту тварь».

    Он напомнил, что еще в прошлом году призывал следственные органы дать правовую оценку действиям Дарьи Богдановой в социальных сетях на предмет того, не нарушают ли они ст. 280.3. УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Также он призывал признать Богданову иностранным агентом.

    Гаспарян подчеркивал, что правнучка Героя Советского Союза Валерия Чкалова, командира экипажа самолета, совершившего первый беспосадочный перелет из Москвы в Америку, «занимается денежными сборами, направленными на поддержку ВСУ».

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    31 января 2024, 10:37 • Новости дня
    ЗРК «Триумф» поразил украинский беспилотник над Петербургом

    «Фонтанка»: В Петербурге против беспилотника впервые применили ЗРК «Триумф»

    ЗРК «Триумф» поразил украинский беспилотник над Петербургом
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на среду в небе над Петербургом и Ленобластью работала система противовоздушной обороны, летевший над Колпино БПЛА был впервые поражен зенитно-ракетным комплексом С-400, сообщили СМИ.

    Источники «Фонтанки» рассказали, что дрон был поражен в 4.20 мск, а в 4.50 он упал на территории компании «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе. Произошло возгорание цистерн, пожар потушен силами МЧС.

    Минувшей ночью жителей Северной столицы разбудили громкие хлопки, в особенности в Колпинском районе. В Пулково вводили план «Ковер», сообщает издание.

    В середине января над территорией Ленинградской области перехватили беспилотник.

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    31 января 2024, 12:04 • Новости дня
    Эксперт сказал, почему Буданов и Сырский отказались от должности главкома ВСУ

    Политолог: Буданов и Сырский не хотят нести ответственность за будущее поражение ВСУ

    Эксперт сказал, почему Буданов и Сырский отказались от должности главкома ВСУ
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Буданова и Сырского есть личные причины отказа от поста главкома ВСУ. Но оба понимают положение украинской армии на фронте и не хотят отвечать перед западными кураторами за поражение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что и глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов, и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались сменить Залужного на посту главкома ВСУ.

    «Никто из военного руководства Украины не хочет занять место Валерия Залужного по очевидным причинам. Дела у ВСУ плохи, они несут большие потери. В таких условиях и Буданов, и Сырский попросту боятся возглавлять армию и связывать свое имя с Владимиром Зеленским, который олицетворяет поражение взятого Украиной курса. Они явно не хотели бы брать на себя ответственность», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    По его мнению, если бы Буданов или Сырский приняли предложение Зеленского, это обернулось бы для них «политической смертью». Это понимают и западные политики, с которым, как полагает Скачко, начальник ГУР МО Украины и командующий сухопутными войсками ВСУ обсудили возможность перехода на новую должность.

    Собеседник напомнил, что Буданов считается британским протеже. «Отпускать и дискредитировать своего человека в Лондоне, конечно, не хотят, – указал политолог. – У Сырского также есть свои причины отказаться от «повышения». Он боится попасть под жернова политических амбиций Зеленского и Залужного. Поскольку эти двое в конечном счете могут выставить командующего сухопутными войсками ВСУ виноватым в поражении на фронте».

    При этом точно сказать, кому еще могут предложить занять пост главкома ВСУ, пока сложно, добавил Скачко. «До начала СВО на Украине было много генералов. Какой-нибудь желающий найдется», – допускает политолог.

    Ранее британские СМИ сообщили, что начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались от предложения Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.

    По данным The Times, Залужный был вызван в офис украинского президента 29 января, где заявил Зеленскому о том, что ситуация на фронте «не такая позитивная» для украинской стороны, как тому докладывают советники. Источники издания рассказали, что главкома ВСУ попросили уйти в отставку. После его отказа Зеленский якобы заявил, что подпишет указ о его увольнении. Однако он был вынужден «отменить свое решение под давлением со стороны высокопоставленных военных командиров и международных партнеров», утверждает издание. Отмечается, что на решение Зеленского также повлиял отказ Буданова и Сырского стать преемниками Залужного.

    Как отметил в своем Telegram-канале на этом фоне политолог Алексей Чеснаков, у Зеленского наблюдается кризис политической воли. «По данным Financial Times, Зеленский по-прежнему хочет отправить Залужного в отставку, и не сделал этого только лишь по причине того, что информация просочилась в паблик. Это тревожный симптом для лица, принимающего решение. Если он не может принимать и реализовывать непростые решения, то что он собирается делать с законопроектом о расширении мобилизации, например?» – задался вопросом эксперт.

    Именно Залужный, по его словам, в этой истории выглядит однозначным победителем, он «зарабатывает очки». «Это значит, что страхи Зеленского и его офиса относительно перспектив политического противостояния с Залужным будут только нарастать. Это будет провоцировать рост нервозности и генерировать новые ошибки», – прогнозирует Чеснаков.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что кандидатура главкома ВСУ зависит от задач США на Украине.

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    31 января 2024, 12:45 • Новости дня
    Улицкая призналась в финансировании Украины и заявила о «праве» Киева на теракты

    Писательница Улицкая рассказала пранкерам, что отправляет гонорары на Украину

    Улицкая призналась в финансировании Украины и заявила о «праве» Киева на теракты
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась, что перечисляет гонорары на Украину.

    Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

    В ходе общения с «Ермаком» писательница призналась, что у нее в коридоре висит «украинский флажок», а первым делом по утрам она открывает украинские новости.

    Кроме того, она призналась, что испытывает симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который является «человеком из другой профессии». Вместе с тем писательница считает, что уровень коррупции на Украине очень высокий, и она выразила желание посмотреть на то, как Зеленский справится с этим.

    На вопрос о терактах на российской территории, в том числе убийстве Дарьи Дугиной, Улицкая заявила, что у киевского режима «есть на это право». Кроме того, она отказалась считать человеком писателя Захара Прилепина, который пережил покушение.

    Русских в Крыму писательница назвала «асоциальными людьми», при этом себя она считает «в некотором роде крымчанкой». В случае захвата Крыма украинскими боевиками Улицкая предлагает «каким-то народам двинуться по пути переселения» и поиска нового дома.

    Писательница уверена, что боевые действия на Украине приведут к тому, что эта страна сможет «отделиться от московской Руси» и найти «свое место в европейском обществе».

    Ранее пранкеры разыграли писателя Григория Чхартишвили, работающего под псевдонимом Борис Акунин (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов). В настоящее время Чхартишвили объявлен в России в уголовный розыск.

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    31 января 2024, 08:21 • Новости дня
    Стало известно об отказе Буданова и Сырского от должности главкома ВСУ

    Times: Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ

    Стало известно об отказе Буданова и Сырского от должности главкома ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press,REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Никитина

    Возможными преемниками главкома ВСУ Валерия Залужного назывались начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, оба, однако, от должности отказались, сообщили британские СМИ.

    Источники The Times говорят, что после давления со стороны других военачальников и международных партнеров Владимир Зеленский передумал увольнять Залужного, передает ТАСС.

    Залужный, по информации газеты, был вызван в офис украинского президента 29 января, где заявил Зеленскому о том, что ситуация на фронте «не такая позитивная» для украинской стороны, как президенту страны докладывают советники. Залужному, как сообщается, предложили уйти в отставку, на что тот ответил отказом. Тогда Зеленский сообщил, что соответствующий указ подпишет сам, говорится в публикации.

    После этого Залужный, продолжает британская газета, вернулся в кабинет и сообщил подчиненным о своем предстоящем увольнении, сказав, что «собирает вещи».

    После давления из-за рубежа Зеленскому пришлось пересмотреть свое решение, добавляет The Times. Отказ Буданова и Сырского стать преемниками Залужного также повлиял на решение президента Украины, говорится в статье.

    Газета The Economist сообщала ранее, что Буданов в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооруженными силами страны.

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    30 января 2024, 17:10 • Новости дня
    ЕС не удалось уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине
    ЕС не удалось уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры стран ЕС и европейских институтов все еще не смогли уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине на предстоящем экстренном саммите ЕС 1 февраля, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

    Он сообщил, что переговоры по Украине остаются сложными, передает ТАСС.

    Также представитель ЕС сообщил, что Евросоюз не намерен давить на Венгрию для одобрения помощи Киеву в 50 млрд евро и пытается достичь единогласного соглашения с участием всех 27 стран сообщества.

    По данным FT, ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов. Такое решение может быть принято сообществом, если Венгрия не станет снимать вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе.

    Власти Венгрии предлагали финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита.

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    31 января 2024, 09:38 • Новости дня
    Захарова сочла чудовищными слова Борреля

    Захарова о словах Борреля: Из века в век Запад думает, как всех поссорить

    Захарова сочла чудовищными слова Борреля
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, назвавшего «ошибочными» идеи о возможном примирении сторон конфликта на Украине, являются чудовищными, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ну, это же Боррель», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    При этом представитель российского внешнеполитического ведомства поинтересовалась, «ошибочными» эти ожидания были «в 22-м году какого века». «У нас же из века в век одно и то же. Как всех поссорить, думает Запад», – передает ТАСС слова Захаровой.

    Внеся раздор, Запад потом не позволяет помириться и жить нормально, препятствует стабильному сосуществованию, подчеркнула спикер МИД России.

    Напомним, Боррель заявил ранее, что идеи о перемирии сторон украинского конфликта «ошибочны» и не должны влиять на политику ЕС на украинском направлении. Он выразил сомнения в том, что Россия ищет компромисс для разрешения этого кризиса.

    Москва неоднократно выражала готовность к переговорам по Украине, никогда не отказывалась от мирного решения конфликта и заявляла, что после выполнения целей спецоперации россияне и украинцы будут жить, как и положено братьям и добрым соседям. При этом подчеркивалось, что переговорам на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится «в агонии».

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    30 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Боррель счел ошибочными идеи возможного перемирия на Украине
    Боррель счел ошибочными идеи возможного перемирия на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Идеи о перемирии сторон украинского конфликта ошибочны, считает глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, об этом он заявил в колонке для французского журнала L'Obs.

    По его словам, идеи о возможном перемирии не должны влиять на политику ЕС в отношении Украины, передает ТАСС.

    Боррель считает, что едва ли кто-то «может всерьез поверить», что Россия «ищет компромисс» в сложившейся ситуации. Он считает, что вместо того, чтобы добиваться примирения, необходимо помнить уроки 2022 года, «чтобы избежать повторения ошибок, и удвоить наши усилия в тех областях, где мы добились успеха».

    По утверждению дипломата, конфликт на Украине «укрепил трансатлантическое единство».

    Ранее Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

    Коментарии (33)
    31 января 2024, 09:12 • Новости дня
    Американцы высмеяли Зеленского после провала с Залужным

    Читатели NYT высмеяли Зеленского после провала с Залужным

    Tекст: Ольга Никитина

    Читатели американской газеты The New York Times прокомментировали публикацию, в которой рассказывается о деталях неудачной попытки Владимира Зеленского сместить Валерия Залужного с должности главкома ВСУ.

    Источники NYT сообщили, что отставка не состоялась из-за утечки информации о предстоящем решении президента Украины. А британская The Times отмечала, что Зеленскому пришлось отменить решение из-за «давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров».

    Один из комментаторов на сайте The New York Times высказался о том, что Зеленский, отменивший демократические выборы, пытается зачистить тех, кто не согласен «с его видением вечной войны», передает РИА «Новости».

    Пользователь Girish Kotwal считает, что Украина является «делом безнадежным», поскольку страна оказалась между молотом и наковальней из-за Зеленского, который, по оценке автора комментария, не обладает стратегическим мышлением. Режиму Зеленского, считает он, пришел бы конец после увольнения Залужного.

    «Единственная причина, по которой Зеленский хочет его уволить, заключается в том, что он более популярен. Вот так демократия!» – возмутился Ezra.

    Пользователь Richard Ralph назвал Зеленского эгоистом, который одержим «манией собственного величия». Украине, по его словам, нужен кто-то понимающий реальность. У Зеленского же взгляд на мир сформировался благодаря собственной телевизионной славе, добавил комментатор.

    «Это трагедия, что Украиной руководит парень, который мало что знает об истории», – пишет Simon, добавляя, что США тратят деньги впустую, направляя средства на поддержку киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что кандидатура главкома ВСУ зависит от задач США на Украине.

    Коментарии (5)
    31 января 2024, 04:13 • Новости дня
    Хабаровчанку приговорили к восьми годам лишения свободы за госизмену

    Хабаровчанка приговорена к восьми годам лишения свободы за госизмену

    Tекст: Денис Тельманов

    Хабаровский краевой суд приговорил местную жительницу к восьми годам лишения свободы за государственную измену – она отправляла деньги украинским военным для покупки оружия.

    По материалам управления, в прошлом году «сторонница деструктивных общественных объединений антироссийской направленности», действуя по мотивам политической ненависти и вражды, переводила личные деньги для приобретения Вооруженными силами Украины оружия, боеприпасов и обмундирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Хабаровскому краю.

    Отмечается, что в отношении женщины было заведено уголовное дело по ст. 275 УК Росси («госизмена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России»).

    «Рассмотрев материалы уголовного дела, Хабаровский краевой суд признал ее виновной в совершении инкриминируемого преступления и приговорил ее к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сообщает хабаровское УФСБ.

    Ранее сообщалось, что ФСБ выявила вступившую в украинскую террористическую организацию жительницу Удмуртии.

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    31 января 2024, 12:28 • Новости дня
    В ЕС захотели изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу Киева

    Боррель: Евросоюз намерен изменить «дисбаланс с боеприпасами» в пользу Киева

    В ЕС захотели изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу Киева
    @ FAISAL AL BALUSHI/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Евросоюзе отметили «дисбаланс с боеприпасами» в пользу России, в связи с этим Брюссель планирует нарастить военные поставки Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформального заседания глав Минобороны стран сообщества.

    По его словам, между Россией и Украиной «существует сильный дисбаланс в огневой мощи». Боррель добавил, что «это должно быть исправлено», передает РИА «Новости».

    При этом дипломат призвал четко понимать, где ЕС находится в вопросах поставки боеприпасов.

    Он уточнил, что министрам обороны стран ЕС предложат рассказать о том, что уже было сделано и что в планах, чтобы понять общую картину о необходимых действиях для обеспечения Украины. Итоги планируется подвести к марту и затем к концу 2024 года.

    Между тем Боррель не стал отвечать на вопрос украинских журналистов о прошлых обещаниях ЕС предоставить Киеву 1 млн снарядов. Он заявил, что «о цифрах» будет говорить только после встречи».

    При этом, по его словам, вопрос поставок оружия станет главной темой встречи министров, передает ТАСС.

    Также главы оборонных ведомств оценят перспективы расширения на 5 млрд евро Европейского фонда мира, из которого страны ЕС получают компенсации своих поставок вооружений Украине.

    Ранее Боррель заявил, что Киеву необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

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    Что скрывается за новой моделью «АвтоВАЗа» Xcite

    На бывшем заводе Nissan, которым теперь распоряжается «АвтоВАЗ», началось производство автомобилей под новым брендом Xcite. Продажи стартуют уже этой весной. Откуда у «АвтоВАЗа» так неожиданно появилась новая модель? И что она будет собой представлять? Подробности

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    Прокси-войска Ирана поставили США в тупик

    Белый дом рассматривает возможность тайной военной операции в Иране. Эскалация в регионе может стать ответом Вашингтона на удар по американской военной базе в Иордании. События развиваются на фоне участившихся обстрелов расположенных на Ближнем Востоке объектов США. Рискнут ли американцы развязать прямой конфликт с Тегераном? Подробности

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    Что означает наступление российских войск в Харьковской области

    «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности

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    Почему Германия разонравилась немцам

    Германия улучшает условия для эмиграции в эту страну. В то же время статистика показывает резкий рост числа тех, кто хочет покинуть ФРГ. Эти процессы, судя по всему, неразрывно связаны. Почему многие самые образованные немецкие специалисты спешат сбежать из Германии и кто их в итоге заменит? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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