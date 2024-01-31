Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.3 комментария
Женщины в Одессе не пустили сотрудников военкомата в маршрутку
В Одессе пассажиры маршрутки устроили перепалку с сотрудниками военкомата
Пассажиры маршрутного автобуса в Одессе не впустили сотрудников военкомата в салон для проверки документов у мужчин, сопротивление им оказывали женщины на входе в транспортное средство.
О новом инциденте с сотрудниками военкомата в Одессе стало известно из местных пабликов в социальных сетях, передает ТАСС.
Женщины заявили сотрудникам, что на Украине «все добровольно». Проверявший документы мужчина пытался объяснить, что он сам участвовал в боевых действиях. «Я могу полтора года воевать, а он не может?» – спросил он, обвинив мужчин в маршрутке, что те «прячутся под юбками».
Однако женщин эти аргументы не убедили, они потребовали, чтобы сотрудники военкомата вышли из маршрутки и заявили, что «никого не отдадут». В итоге сотрудники не смогли войти в салон, но продолжили проверять документы у мужчин на входе.
Сотрудник военкомата отвечал женщинам на русском языке и получил упреки за то, что не узнает украинского.
Подобные инциденты в Одессе происходят все чаще. Так, на прошлой неделе несколько женщин вытолкали из автобуса в Одессе сотрудника военкомата.
Рейды с целью мобилизации проводятся по всей Украине в торговых центрах, спортзалах, кафе и ресторанах, казино, горнолыжных курортах.