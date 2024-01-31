Женщины в Одессе не пустили сотрудников военкомата в маршрутку

В Одессе пассажиры маршрутки устроили перепалку с сотрудниками военкомата

Tекст: Ольга Никитина

О новом инциденте с сотрудниками военкомата в Одессе стало известно из местных пабликов в социальных сетях, передает ТАСС.

Женщины заявили сотрудникам, что на Украине «все добровольно». Проверявший документы мужчина пытался объяснить, что он сам участвовал в боевых действиях. «Я могу полтора года воевать, а он не может?» – спросил он, обвинив мужчин в маршрутке, что те «прячутся под юбками».

Однако женщин эти аргументы не убедили, они потребовали, чтобы сотрудники военкомата вышли из маршрутки и заявили, что «никого не отдадут». В итоге сотрудники не смогли войти в салон, но продолжили проверять документы у мужчин на входе.

Сотрудник военкомата отвечал женщинам на русском языке и получил упреки за то, что не узнает украинского.

Подобные инциденты в Одессе происходят все чаще. Так, на прошлой неделе несколько женщин вытолкали из автобуса в Одессе сотрудника военкомата.

Рейды с целью мобилизации проводятся по всей Украине в торговых центрах, спортзалах, кафе и ресторанах, казино, горнолыжных курортах.