Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.0 комментариев
В Одессе сотрудника военкомата вытолкали из автобуса
«Думская»: В Одессе вытолкали из автобуса сотрудника военкомата, участвовавшего в рейде
Несколько женщин вытолкали из автобуса в Одессе сотрудника военкомата, который участвовал в рейде по выявлению мужчин призывного возраста, сообщили местные СМИ.
Женщины загородили сотруднику военкомата вход в автобус, а затем вытолкали его на улицу. «Ты со мной будешь воевать? С бабами воевать?» – спросила одна из них, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Думская».
Другая участница конфликта предложила сотруднику военкомата самому отправиться в зону боевых действий. При этом разговор шел на русском языке.
Это не первый за последнее время инцидент в Одессе, который произошел во время рейдов сотрудников военкоматов в общественном транспорте. Они нередко сталкиваются с критикой со стороны пассажиров и сопротивлением мужчин. Так, накануне местные СМИ опубликовали видео, на котором военные пытаются силой вывести мужчину из маршрутки, но за него вступились пассажиры.
Рейды с целью мобилизации проводятся по всей Украине в торговых центрах, спортзалах, кафе и ресторанах, казино, горнолыжных курортах.