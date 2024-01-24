В Одессе сотрудника военкомата вытолкали из автобуса

«Думская»: В Одессе вытолкали из автобуса сотрудника военкомата, участвовавшего в рейде

Tекст: Ольга Никитина

Женщины загородили сотруднику военкомата вход в автобус, а затем вытолкали его на улицу. «Ты со мной будешь воевать? С бабами воевать?» – спросила одна из них, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Думская».

Другая участница конфликта предложила сотруднику военкомата самому отправиться в зону боевых действий. При этом разговор шел на русском языке.

Это не первый за последнее время инцидент в Одессе, который произошел во время рейдов сотрудников военкоматов в общественном транспорте. Они нередко сталкиваются с критикой со стороны пассажиров и сопротивлением мужчин. Так, накануне местные СМИ опубликовали видео, на котором военные пытаются силой вывести мужчину из маршрутки, но за него вступились пассажиры.

Рейды с целью мобилизации проводятся по всей Украине в торговых центрах, спортзалах, кафе и ресторанах, казино, горнолыжных курортах.