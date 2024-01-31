До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.0 комментариев
Солист «Би-2» Егор Бортник прибыл из Таиланда в Израиль
МИД Израиля: Солист «Би-2» Егор Бортник прибыл из Таиланда в Израиль
Солист группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева «Би-2», признан в России иноагентом) после задержания в Таиланде прибыл в Израиль, сообщил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят.
По его словам, Бортник уже прибыл в Израиль, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что члены рок-группы «Би-2», кроме солиста Егора Бортника* (Лева) (признан иноагентом), остаются в миграционной тюрьме в Таиланде, им отказано в вылете в Израиль.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом