До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.0 комментариев
«Сбер» решил присоединиться к пилоту по цифровому рублю
ЦБ: «Сбер» и еще 16 банков решили присоединиться к пилотному проекту по цифровому рублю
Еще 17 кредитных организаций, включая «Сбер», «Тинькофф банк», РСХБ и Экспобанк, приняли решение подключиться к пилотному проекту по цифровому рублю, сообщили в Банке России.
В сообщении ЦБ говорится, что банки уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России. Теперь кредитные организации настраивают свои системы.
К тестированию операций с реальными цифровыми рублями подключились 13 банков и около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний.
Ранее ЦБ назвал плюсы цифрового рубля для россиян.