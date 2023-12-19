ЦБ назвал плюсы цифрового рубля для россиян

ЦБ рассказал, как получить выгоду от цифрового рубля

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Если подходить к цифровому рублю совсем утилитарно, то первая из очевидных выгод это переводы и платежи больших сумм без комиссий банкам. Он пояснил, что перевод самому себе цифровых рублей может быть актуален, когда у человека закончился срок вклада, а он хочет разместить деньги в другом банке с лучшими условиями. Вместо того, чтобы платить за межбанковский перевод, лучше перекинуть деньги из одного банка в другой через платформу цифрового рубля ЦБ», - рассказал Арзамаскин в беседе с «Газетой.Ru».

Арзамаскин пояснил, что на стадии тестирования пока на перевод из безналичных в цифровые рубли действуют ограничения в 300 тыс. рублей в месяц, но при полноценном запуске проекта эта планка может быть отменена.

Эксперт напомнил, что цифровой рубль также позволяет сделать платеж или перевод там, где нет интернета, также появляется возможность пользователей создавать и контролировать свои подписки на платежи в сервисах, которые нужно делать ежемесячно. Подписки в этом случае привязаны к одному счету в новой валюте.

Как отметил представитель Центробанка можно будет не только создать определенную подписку на нужды ребенка, но и контролировать целевой расход этих денег, то есть деньги, например, отправленные для оплаты дополнительных занятий по математике, нельзя будет потратить на развлечения в интернете.

Ранее в Банке России сообщили, что использование цифрового рубля будет наравне с другими востребованными у населения способами оплаты.