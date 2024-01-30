Политолог: Бабурин прошел все этапы регистрации на выборах и дошел до логической точки

Политолог Асафов объяснил отказ Бабурина от участия в выборах президента

Tекст: Андрей Резчиков

«Бабурин прошел все этапы регистрации и дошел до логической точки, то есть отказался от дальнейшего участия в выборах, поддержав Путина. Я считаю, что таким образом Бабурин признает безусловное лидерство Путина. Он выполнил свои политические цели и задачи», – отметил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.



«Кроме того, Бабурин – человек с большим политическим опытом, уже участвовавший в президентской кампании. Этот человек знает и понимает, как устроены выборы, – продолжил политолог. – Позиция Бабурина схожа с курсом президента, поэтому для профессионального политика такое поведение вполне логично».

Эксперт считает, что Бабурину удалось с высокой долей вероятности собрать необходимый минимум в 100 тыс. подписей для кандидата, выдвинутого от непарламентской партии. «Бабурин собирает подписи не первый раз. Поэтому стоит доверять его заявлениям о том, что он собрал эти подписи. Он точно знает, как происходит проверка. Если бы у него были сомнения в качестве и количестве этих подписей, то он просто не сдавал бы их, чтобы не оказаться перед нелицеприятным фактом после проверки», – пояснил спикер.

Во вторник лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин сдал в Центризбирком собранные в свою поддержку подписи и заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента России.

К настоящему моменту ЦИК России зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

В конце прошлой недели подписи в свою поддержку в ЦИК России представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки. В среду свои подписи в ЦИК представят самовыдвиженцы и блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, представители непарламентских партий Андрей Богданов («Российская партия свободы и справедливости») и Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).