Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента России

Tекст: Ольга Никитина

«В соответствии со ст. 44 ФЗ РФ о выборах президента России я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента России», – приводит его слова ТАСС.

«В трудный для Родины час не время дробить силы народа. Всем народно-патриотическим организациям России, всем национально ориентированным гражданам России надо объединиться вокруг кандидатуры Владимира Владимировича Путина, который является сегодня общенародным лидером», – добавил Бабурин.

Ранее во вторник лидер партии «Российский общенародный союз» представил в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента.

Для регистрации на выборах главы государства представителям непарламентских партий требуется собрать не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте России. Представители партии принесли в ЦИК 19 картонных коробок с подписными листами.

К настоящему моменту ЦИК России зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

28 января подписи в свою поддержку в ЦИК России представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки.

Как сообщили в ЦИК, 31 января свои подписи в комиссию представят самовыдвиженцы и блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, представители непарламентских партий Андрей Богданов («Российская партия свободы и справедливости») и Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).