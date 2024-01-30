Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.5 комментариев
В Москве заочно арестовали начальника следственного отдела СБУ
В Москве заочно арестовали начальника следственного отдела СБУ Просняка
Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела главного управления СБ Украины (СБУ) Андрея Просняка за попытку незаконно привлечь к уголовной ответственности журналиста агентства «РИА Новости» Кирилла Вышинского, сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщила пресс-служба, постановлением Басманного суда города Москвы начальнику СО ГУ СБУ Просняку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию России, либо с момента задержания на территории Российской Федерации, передает ТАСС.
Там добавили, что Просняк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела». В пресс-службе пояснили, что причиной уголовного преследования стала попытка незаконного привлечения к уголовной ответственности журналиста Вышинского. Обвиняемый объявлен в розыск.
Ранее в Басманном суде Москвы заочно арестовали по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС России бывшего адвоката и иностранного агента Марка Фейгина.