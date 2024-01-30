Юрист назвал «ахиллесовую пяту» собранных в поддержку Надеждина подписей

Юрист Ремесло: Качество подписей в поддержку Надеждина на выборах президента вызывает сомнения

Tекст: Олег Исайченко

«Главной «ахиллесовой пятой» Надеждина являются подписи избирателей с региональной подпиской, собранные в Москве. Согласно федеральному законодательству, их можно собирать только в тех субъектах, в которых люди постоянно проживают. Это откровенное нарушение, которое будет отмечено в ЦИК. Кроме того, нельзя исключать и высокую вероятность брака в самих бланках», – полагает юрист Илья Ремесло.

«Отдельно следует поговорить и о подписях, собранных в других странах. Дело в том, что ставить их могут только те, кто постоянно проживает на территории иностранного государства, снят с учета в России и зарегистрирован в российском консульстве. Соответственно, данные некоторых релокантов также не могут быть приняты в ЦИК», – отмечает собеседник.

«Я полагаю, что Надеждин собирал подписи за границей не столько для подачи их в ЦИК, сколько ради своего пиара. Тем более сам процесс сопровождался сомнительными хороводами, фотографиями и очередями. Таким образом он хотел привлечь к себе новую аудиторию. Однако если политик все-таки решит предоставить эти данные, например, под видом региональных избирателей, то комиссия увидит обман», – подчеркивает он.

«Очереди на подписи, которые мы могли наблюдать, свидетельствуют о плохой организации и низком уровне профессионализма штаба Надеждина. С момента подачи в ЦИК документов в конце декабря политик, по сути, ничего не делал. У него было много времени на сбор данных, в том числе в период праздников, когда у людей было достаточно свободного времени», – считает Ремесло.

Также юрист в своем Telegram-канале подробно описал, почему значительная часть подписей за Надеждина может быть не принята Центризбиркомом. Напомним, ранее Надеждин, который был выдвинут кандидатом на выборы президента страны от партии «Гражданская инициатива», заявил, что его штаб 31 января сдаст подписи для регистрации на предстоящих выборах президента России. Политик отметил, что собрал 200 тыс. подписей для выдвижения, сейчас отбираются лучшие 105 тыс. для сдачи в ЦИК.

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ Александр Асафов отнес Надеждина к периферии общей политической повестки, наряду с Сергеем Малинковичем, выдвинутым «Коммунистами России», отметив, что это кандидаты от микропартий, выступающих с узкой маргинальной повесткой, не касающейся большинства жителей России. Однако он сказал, что представитель «Гражданской инициативы» может попасть в бюллетень, если соберет подписи избирателей.

Ранее ЦИК впервые применила нейросети для проверки подписей кандидатов. Сначала проверяются списки лиц, осуществляющих сбор данных. Эта процедура занимает от полутора до трех часов, после производится случайная выборка папок с подписями – это 60 тыс. подписей, и в работу вступают следующие этапы, продолжительность которых не менее 12–15 часов.