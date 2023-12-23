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«Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина кандидатом в президенты России
Депутат Борис Надеждин из Московской области выдвинут кандидатом на выборы президента страны от партии «Гражданская инициатива», так решил VII съезд политической силы.
Проводилось тайное голосование, по его итогам единогласно решено выдвинуть Надеждина кандидатом, передает ТАСС.
В бюллетене был всего один кандидат – Надеждин. Всего проголосовали 60 человек.
До этого Надеждин сообщал о планах выдвинуться на высший государственный пост.
Ранее предвыборный съезд КПРФ выдвинул депутата Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты.
До этого съезд партии «Справедливая Россия – За правду» поддержал выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента.