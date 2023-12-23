Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.0 комментариев
Депутат Харитонов выдвинут кандидатом на выборы президента от КПРФ
Предвыборный съезд Коммунистической партии Российской Федерации решил выдвинуть депутата Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты.
Решение о выдвижении Харитонова приняли в ходе тайного голосования, в бюллетени значился лишь этот кандидат, передает ТАСС.
Всего голосовали 188 делегатов. До этого выдвижение Харитонова поддержал пленум ЦК КПРФ.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщал, что команда КПРФ единогласно поддерживает депутата Харитонова в качестве кандидата на выборы президента.
До этого в субботу в «Яблоко» заявляли, что Григорий Явлинский, вероятно, не станет участвовать в выборах президента России в 2024 году.