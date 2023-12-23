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В партии «Яблоко» заявили, что Явлинский не станет участвовать в президентских выборах
Политик Григорий Явлинский не намерен принимать участия в выборах президента России в следующем году, сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».
«Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».
На данный момент, по разным оценкам, число подписей в пользу выдвижения Явлинского в кандидаты доходит до 1,3 млн, указали там. Сбор подписей не приостановлен.
В октябре в партии сообщали, что Явлинский примет участие в выборах президента России году, если россияне по своей инициативе соберут 10 млн подписей на его выдвижение.