КПРФ поддержала выдвижение Харитонова кандидатом в президенты России

Лидер КПРФ Зюганов: Партия поддержала выдвижение Харитонова кандидатом в президенты России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, у Харитонова блестящий опыт, вся команда КПРФ единодушно его поддерживает, съезд тоже его поддержит, передает ТАСС.

Более того, лидер КПРФ заверил, что возглавит штаб кандидата от партии на президентских выборах – будет координировать всю работу человека, обеспечивающего выборную кампанию, передает РИА «Новости».

Напомним, в 86 регионах России начали работу общественные штабы по наблюдению за выборами президента.

