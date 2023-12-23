Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.0 комментариев
КПРФ поддержала выдвижение Харитонова кандидатом в президенты России
Лидер КПРФ Зюганов: Партия поддержала выдвижение Харитонова кандидатом в президенты России
Команда КПРФ единогласно поддерживает депутата Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России в 2024 году, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
По его словам, у Харитонова блестящий опыт, вся команда КПРФ единодушно его поддерживает, съезд тоже его поддержит, передает ТАСС.
Более того, лидер КПРФ заверил, что возглавит штаб кандидата от партии на президентских выборах – будет координировать всю работу человека, обеспечивающего выборную кампанию, передает РИА «Новости».
Напомним, в 86 регионах России начали работу общественные штабы по наблюдению за выборами президента.