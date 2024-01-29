ЦИК впервые применила нейросети для проверки подписей кандидатов

Tекст: Валентина Григоренко

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что проверяются списки лиц, осуществляющих сбор подписей, эта процедура занимает от полутора до трех часов, после производится случайная выборка папок с подписями – это 60 тыс. подписей. Затем, по ее словам, подписываются все необходимые протоколы, папки отбираются из общего количества и в работу вступают следующие этапы, продолжительность которых не менее 12 или даже 15 часов, пишут «Известия».

Нейросети сверяли данные в протоколах с единой базой избирателей и определили, что процент брака был минимальным.

Секретарь ЦИК Наталья Бударина отметила, что в результате проведенной проверки недействительной признана 91 подпись из 60 тысяч. По ее словам, это все неточности в сведениях об избирателях. Она уточнила, что 91 недействительная подпись – это 0,15% от числа проверенных подписей.

Ранее ЦИК России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах.