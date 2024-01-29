Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
ЦИК впервые применила нейросети для проверки подписей кандидатов
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для проверки подписей в поддержку кандидата на пост президента России Владимира Путина на выборах впервые использовались нейросети, сообщили СМИ.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что проверяются списки лиц, осуществляющих сбор подписей, эта процедура занимает от полутора до трех часов, после производится случайная выборка папок с подписями – это 60 тыс. подписей. Затем, по ее словам, подписываются все необходимые протоколы, папки отбираются из общего количества и в работу вступают следующие этапы, продолжительность которых не менее 12 или даже 15 часов, пишут «Известия».
Нейросети сверяли данные в протоколах с единой базой избирателей и определили, что процент брака был минимальным.
Секретарь ЦИК Наталья Бударина отметила, что в результате проведенной проверки недействительной признана 91 подпись из 60 тысяч. По ее словам, это все неточности в сведениях об избирателях. Она уточнила, что 91 недействительная подпись – это 0,15% от числа проверенных подписей.
Ранее ЦИК России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах.