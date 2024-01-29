  • Новость часаЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
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    Расчёт был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинские военные стали жертвами своего государства

    Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

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    29 января 2024, 11:29 • Новости дня

    ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента

    Tекст: Ольга Никитина

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина. О решении комиссии объявила ее глава Элла Памфилова.

    «Принято единогласно», – передает ТАСС слова Памфиловой.

    Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства. Ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий – Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

    Памфилова сообщила также, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали 10 тыс. человек, еще 2,5 тыс. заявлений поступило для голосования по месту нахождения через «Мобильный избиратель». Она уточнила, что прием заявлений продолжится до 11 марта.

    26 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Соледаре Донецкой народной республики непростая, украинские силовики пытаются контратаковать, но Вооруженные силы России ежедневно продвигаются вперед, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге со студентами – участниками спецоперации.

    «Там, в Соледаре, ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае в этом направлении движение есть <…>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Соледар перешел под контроль российских войск в январе 2023 года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Его освобождение позволило перерезать прямой путь снабжения для ВСУ между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны.

    Ранее Путин заявил, что Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине.

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    27 января 2024, 01:08 • Новости дня
    Путин: Элита должна быть из защитников Родины, а не из «обнажающих гениталии»

    Путин: Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии»

    Tекст: Денис Тельманов

    Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии», заявил президент РФ Владимир Путин по итогам своей встречи со студентами – участниками СВО.

    «Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом президент заметил, что «такие тоже нужны чудики, тоже пускай будут».

    «Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. А значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно», – подчеркнул российский президент.

    Напомним, ряд звезд российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Диму Билана, попали в скандал, связанный с участием в вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор». Собравшаяся тусовка получила название «голая вечеринка», так как гости должны были быть в полуобнаженном виде. Широко разошедшиеся в соцсетях фото этой вечеринки вызвали волну возмущения общественности. В результате звездных участников вечеринки убрали из шоу на федеральном ТВ.

    Напомним, Путин в пятницу посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, где встретился со студентами – участниками СВО. Среди участников встречи были те, кто взяв академический отпуск отправились служить в зону спецоперации.

    Ранее президент на встрече с главами муниципальных образований субъектов России подчеркивал важность привлечения к работе в органах власти «ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции», поскольку у них правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты.


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    26 января 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин: По Ил-76 стреляли из американской или французской системы ПВО
    Путин: По Ил-76 стреляли из американской или французской системы ПВО
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО, сказал президент Владимир Путин на встрече со студентами – участниками спецоперации.

    «Средства поражения, на месте изъятые, говорят о том, что это именно ракета ПВО. Это значит, либо их плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами. Скорее всего, это системы Patriot американские либо европейские системы ПВО – скорее всего, французские», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент подчеркнул, что точный ответ будет известен через несколько дней.

    При этом Путин отметил, что и Главное управление разведки Украины, и ВСУ знали о том, что этим бортом будут перевозиться пленные украинцы. «Я не знаю, специально они сделали это или по ошибке, по недомыслию, но очевидно, что это они сделали. Во-первых, потому что были зафиксированы пуски двух ракет с территорий, подконтрольных киевскому режиму, в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно», – передает слова Путина официальный сайт главы государства.

    Президент также опроверг версию, что самолет мог пострадать от «дружественного огня». «Самолет был поражен системами ПВО, не армейскими какими-то средствами ПЗРК и т. д., а именно системами, ракетами ПВО, это видно по элементам поражения. А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут: там стоят системы «свой – чужой», и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы», – сказал президент.

    Ранее глава государства отмечал, что результаты расследования по сбитому Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

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    27 января 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин: Россия сделает все для истребления нацистской идеологии
    Путин: Россия сделает все для истребления нацистской идеологии
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия предпримет все меры, чтобы полностью истребить нацизм, дни последователей этой идеологии обречены.

    «Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. И ничто не сможет остановить стремление миллионов людей не только в нашей стране, но и на всей планете к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности», – сказал президент на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Путин заявил, что в Европе и на Украине взяли на вооружение методы гитлеровцев: в странах Прибалтики множество людей «объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле», а киевский режим прибегает к террору и варварским убийствам.

    «Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных. Продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика», – указал российский лидер.

    В завершение Путин отдал дань памяти жертвам нацизма. «Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит работу по расследованию всех преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

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    28 января 2024, 19:18 • Новости дня
    Лукашенко: Славянское единство будет восстановлено

    Лукашенко: Украина вернется к сотрудничеству с Москвой и Минском

    Лукашенко: Славянское единство будет восстановлено
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Белоруссии Александра Лукашенко, что тот приехал в Петербург.

    «Мы встретились в Петербурге. Спасибо, что приняли приглашение. И мне очень приятно, что вы согласились изменить даже свой график», – сказал он на встрече с Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин отметил совместную работу в рамках Высшего Госсовета Союзного государства. Также он отметил, что Россия и Белоруссия будут сотрудничать в Антарктике.

    «Сегодня мы, казалось бы, такой необычный вопрос рассматривали, как сотрудничество в Антарктике. Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать. И мы будем, безусловно, это делать», – заявил Путин.

    Лукашенко в свою очередь сообщил, что во время своего визита в Петербург обсудил с Путиным вопросы сотрудничества в сфере экономики, а также в военно-промышленной сфере. Белорусский лидер отметил, что «очень рад и доволен встречей, всегда готов приехать в любое место России, есть что посмотреть, есть о чем поговорить».

    Также Лукашенко подчеркнул, что стороны рады, что Белоруссия и Россия «не разошлись, и в Антарктике общее дело делаем».

    Он выразил мнение, что в будущем Украина вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией.

    «Деваться некуда, Украина в перспективе вернется к сотрудничеству с Россией и Беларусью – и славянское единство будет восстановлено», – сказал он.

    Кроме того, Путин и Лукашенко, которые в воскресенье осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Петербурге, получили в подарок по две хоккейных футболки.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

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    27 января 2024, 17:31 • Новости дня
    Путин: Нацисты воевали не с режимом, их целью были ресурсы и богатства СССР

    Путин: Нацисты в годы ВОВ воевали не с режимом, их целью были ресурсы и богатства СССР

    Путин: Нацисты воевали не с режимом, их целью были ресурсы и богатства СССР
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В годы Великой Отечественной войны нацисты и их сателлиты воевали не с режимом или идеологией, они хотели завладеть ресурсами и богатствами Советского Союза, уничтожить население, о чем свидетельствуют документы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Нет, их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Остальным они уготовили роль рабов, лишенных родной культуры, традиций и языка. Эти злодейские цели отражены во многих нацистских документах и воплотились в жутких, леденящих душу массовых казнях, убийствах гражданского населения», – сказал глава государства на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что преступления последователей Гитлера не имеют срока давности. «Наше сострадание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности. Как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников – тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа», – сказал президент.

    О чудовищной сути нацизма свидетельствуют трагедии ленинградских блокадников и узников нацистский концлагерей, указал российский лидер, подчеркнув, что блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму.

    Глава государства назвал 27 января одной из важнейших дат всенародной истории, так как в этот день в 1944 году Ленинград был освобожден от блокады, а год спустя войска Красной армии освободили Аушвиц.

    «Два этих события объединяет не только одна историческая эпоха. Трагедия мученичества ленинградцев, как и узников лагерей смерти навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, немыслимых страданий миллионов невинных, мирных граждан», – сказал Путин. Президент добавил, что уже 80 лет «не стихает наша боль за эти страшные жертвы, за искалеченные судьбы, за всех, кто прошел через неимоверные испытания».

    В субботу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР, погибших в годы ВОВ.

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    27 января 2024, 12:27 • Новости дня
    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства

    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства с Путиным и Лукашенко

    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник в Санкт-Петербурге проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что будут подведены итоги выполнения базового документа – «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», а также утвержден аналогичный документ на очередной трехлетний период.

    Кроме того, будет принят ряд важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях.

    Ранее Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. По данным БелТА, президент Белоруссии участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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    26 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объявление русских нетитульной нацией и их истребление на исторических землях России – современной Украине – является геноцидом, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции.

    Геополитический противник России совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять всех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Мы тем не менее очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной», – сказал президент.

    «Это геноцид, по-другому назвать нельзя», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Русских там объявили нетитульной нацией – закон приняли – на наших исторических территориях», – добавил он, признавшись, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику.

    После распада Советского Союза Украина оказалась во власти националистов и тех, кто их представляет, продолжил Путин.

    «Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины <…>, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро подчиняли всех своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», – сказал он.

    Ранее в Кремле заявили об устроенном Украиной геноциде русского народа.

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    28 января 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин дал команду на ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса (НЗК) станции «Восток» в Антарктиде. Глава государства, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии по ВКС.

    «Пожалуйста, прошу вас. Разрешаю», – ответил Путин на просьбу оператора дать разрешение на передачу управления новым зимовочным комплексом. После этого прозвучали аплодисменты, передает ТАСС.

    «Уважаемые друзья, поздравляю вас с этим событием!» – добавил президент.

    В заключительной части церемонии Путин вновь взял слово. «Мы желаем вам хорошей работы. Желаем, чтобы все шло штатно. Знаю, что на станции предусмотрены и модули, связанные с поддержанием здоровья, спортивные модули. Даже, по-моему, операционная там есть – я исхожу из того, что этим не придется воспользоваться никогда, а вы будете пользоваться системами поддержания здоровья», – дал напутствие глава государства.

    Он пояснил, что прежде всего он обращается к полярникам, работающим в столь тяжелых условиях. «И, конечно, уверен, что наши специалисты будут сотрудничать – так же, как мы сотрудничаем с Белоруссией по всем другим направлениям», – добавил российский лидер.

    Путин отметил, что специалистам на станции предстоит выполнять тяжелые, но значимые задачи. «Важные и для наших стран, да и для всего человечества – без всякого преувеличения», – резюмировал он, еще раз поблагодарив всех за работу.

    «До недавнего времени условия на станции были весьма скромными. Аскетичными, можно сказать. Были далеки от современного уровня и комфорта. Последний капитальный ремонт был здесь более 40 лет назад. Первые строения, насколько я знаю, уже давно погребены под снегом. Даже чуть более поздние – частично или полностью погружены в снег», – описал обстановку глава государства.

    Однако, продолжил он, сейчас ситуация изменилась. «Возможности станции увеличились на порядок. Сегодня она в Антарктиде одна из самых современных и хорошо оснащенных», – отметил Путин.

    В 2015 году Леонид Михельсон выступил с инициативой построить новый зимовочный комплекс станции «Восток». Это предложение было рассмотрено на заседании попечительского совета Российского географического общества и поддержано президентом Путиным.

    Для облегчения сборки станции в трудных условиях Антарктиды была выбрана блочно-модульная конструкция. Комплекс, состоящий из пяти блоков общей площадью более 3 тыс. метров, оснащен современной лабораторией для научных исследований, кабинетами и жилыми комнатами с возможностью размещения до 15 человек зимой и до 35 человек летом, зонами отдыха и занятий спортом, медицинским блоком с самым современным оборудованием для проведения операций и стоматологическим кабинетом. В НЗК также спроектированы помещения для размещения систем жизнеобеспечения комплекса и проведения научных исследований.

    Комплекс стоит на опорах, которые позволяют регулировать его высоту в зависимости от уровня снежного слоя. Все оборудование в условиях континентальной Антарктики, куда зимой нельзя попасть, дублировано, а для обеспечения электричеством предусмотрено пятикратное резервирование.

    НЗК антарктической станции «Восток» был создан на частные средства, после этого была проведена контрольная сборка комплекса на заводе (ООО «ОЗСК») в Гатчине, он был передан в собственность государства.

    В октябре 2021 года модули станции «Восток» были погружены на теплоход «Мыс Дежнева» и теплоход «Андрей Осипов». Суда сопровождал дизельный ледокол «Капитан Хлебников», а также танкер «Ярослав Мудрый», доставивший топливо для нужд обеспечения походов на станцию «Восток» и обеспечения работы всей техники.

    Однако в связи со сверхтяжелыми ледовыми условиями при подходе к Антарктиде (толщина льда около два метра с надувами снега у торосов свыше метра, в одной из точек припая зафиксирована толщина льда 3,05 м) проводка заняла на три недели дольше планировавшихся сроков. В итоге разгрузка судов в районе станции «Прогресс» началась только в конце ноября 2021 года. Дальнейшая доставка грузов вглубь континентальной Антарктиды на станцию «Восток» велась санно-гусеничными походами (СГП). Сани были специально спроектированы, предварительно испытаны и способны перевозить груз весом до 60 т.

    Расстояние между прибрежной станцией «Прогресс» и станцией «Восток» составляет около 1450 км по ледяной пустыне. При этом на трассе подъем до высоты местами достигает 3500 м над уровнем моря, встречаются заструги – вытянутые вдоль ветра узкие и твердые снежные гребни длиной до нескольких метров и высотой иногда до 1,5 м, рыхлые снега. За первые 250 км СГП преодолели подъем на высоту 2500 м. Передвижение шло в условиях низких температур. На участке ближе к станции «Восток» она иногда летом опускалась ниже –50 °C.

    Строители работали в две смены при температурах ниже –30 °C и давлении около 400 мм рт. ст. Грузоподъемные операции осуществлялись кранами грузоподъемностью 80 тонн, изготовленными в Челябинске специально для работ в Антарктиде.

    На зимовку в 2023 году остались 22 строителя для завершения всех внутренних работ, обвязки и наладки инженерных сетей трех блоков комплекса. Во время зимовки с апреля по август в Антарктиде царит полярная ночь. На станции «Восток» температура опускается ниже –80 °C. В таких условиях строители продолжают работать.

    За летний сезон 2023–2024 годов были собраны оставшиеся два блока «А» и «В» НЗК «Восток», первые три блока НЗК подготовлены к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию, на них планируется поэтапно перенести все научные программы.

    Ранее Путин и Лукашенко приняли участие в церемонии ввода станции «Восток» в Антарктиде.

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    26 января 2024, 17:17 • Новости дня
    Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград»

    Россия построит атомные ледоколы «Ленинград» и «Сталинград»

    Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград».

    Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи Балтийского завода. Вместе с президентом в ней приняли участие глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает РИА «Новости».

    Российский лидер дал команду, после чего они взяли в руки отвертки и докрутили болты, которые фиксируют закладную доску на первой секции будущего ледокола.

    Кроме того, Путин во время церемонии заявил, что в 2025 году в России будет заложен еще один ледокол такого же класса под названием «Сталинград».

    Ледокол «Ленинград» рассчитан на 40 лет эксплуатации. Экипаж составляет 52 человека. Атомоход оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными (60 МВт) атомными ледоколами в мире. Двухосадочная конструкция таких судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, пишет ТАСС.

    Ранее спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов заявил, что Россия продолжает строить атомные ледоколы и наращивать грузовой оборот по Северному морскому пути. Он рассказал, что еще один новый российский атомный ледокол проекта 22220 заложат 26 января, это уже третий такой ледокол.

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    28 января 2024, 13:57 • Новости дня
    Путин и Лукашенко участвуют в церемонии ввода станции «Восток» в Антарктиде

    Путин и Лукашенко по видеосвязи участвуют в церемонии ввода станции «Восток» в Антарктиде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде, передает информированный источник.

    «Открытие нового зимовочного комплекса на легендарной станции «Восток» – это событие большое и знаменательное и для наших ученых-полярников, и, я думаю, что даже для всей страны <…> и для нашей страны, и для наших партнеров, для наших друзей», – передает ТАСС слова главы государства.

    Он обратил внимание, что в исследовании и освоении Антарктиды отечественным исследователям и первопроходцам принадлежит одно из ключевых мест. Путин в этой связи упомянул первую русскую антарктическую экспедицию под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. «Это наша общая история, история свершений наших предков, которыми по праву гордятся и в России, и в Белоруссии», – отметил Путин.

    Зимовочный комплекс станции «Восток» – первое современное здание в мире, построенное на полюсе холода Земли, передает РИА «Новости».

    Сегодня у России пять круглогодичных и пять сезонных станций в Антарктиде.

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    26 января 2024, 18:37 • Новости дня
    Путин: Более 600 тыс. человек участвуют в СВО
    Путин: Более 600 тыс. человек участвуют в СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    С российской стороны в зоне боевых действий на Украине находится свыше 600 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО в Петербурге.

    «Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая – почти 2 тыс. км, и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тыс. человек. Механизм огромный», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин добавил, что помощь участникам СВО оказывают жители всех регионов России. «19 тонн крови студенты разных вузов страны сдали для того, чтобы поддержать наших бойцов, которые нуждаются, – 19 тонн. И это процесс, который постоянно продолжается. Волонтеры работают, <…> и делают это искренне. Вы знаете, в этом смысле вся странна искренне развернулась в сторону тех, кто, не жалея себя, защищает Родину на поле боя», – отметил президент.

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    26 января 2024, 19:34 • Новости дня
    Путин: Итоги расследования по Ил-76 должны знать жители Украины

    Путин: Итоги расследования по Ил-76 будут опубликованы, их должны знать жители Украины

    Путин: Итоги расследования по Ил-76 должны знать жители Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Результаты расследования по сбитому в Белгородской области Ил-76 надо опубликовать по максимуму, чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле, сказал президент Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО.

    «Там черные ящики есть, все сейчас будет собрано, показано. Попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали, по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления. Чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло», – цитирует президента РИА «Новости».

    Следственный комитет России указывал, что зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили Ил-76, располагалось в поселке Липцы в Харьковской области на Украине.

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    26 января 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Две ракеты по российскому самолету Ил-76 с украинскими военнопленными на борту выпустила противовоздушная оборона Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками специальной военной операции.

    «Во-первых, были зафиксированы пуски двух ракет с территории, подконтрольной киевскому режиму, в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин исключил версию с «дружественным огнем» российских военных, пояснив, что это невозможно из-за технических особенностей и системы «свой – чужой».

    «Во-вторых, это не могло быть ни при каких обстоятельствах «дружественным огнем», как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО, не армейскими средствами ПЗРК и так далее, а системами, ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоит система «свой – чужой», и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы техникой», – пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что результаты расследования по сбитому в Белгородской области Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

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    27 января 2024, 13:10 • Новости дня
    Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
    Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    Путин преклонил колено и положил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. Горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова «Тишина». Путин постоял молча, перекрестился и поклонился памяти павшим за Ленинград и погибшим в блокаду, передает ТАСС.

    Невский пятачок стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции «Искра» в январе 1943 года.

    В ночь на 20 сентября 1941 года передовой батальон 115-й стрелковой дивизии на  лодках и  плотах из района Невской Дубровки сумел скрытно переправиться на левый берег Невы и внезапной атакой выбить немцев с передовых позиций, закрепившись на клочке прибрежной земли.

    Среди тех, кто воевал на Невском Пятачке, был и отец президента России Владимира Путина – Владимир Спиридонович Путин, он был тяжело ранен, но его спас от смерти боевой товарищ, под обстрелом переправил на правый берег реки, где находился ближайший госпиталь.

    Защитники «Пятачка» ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб. Точное количество понесенных здесь потерь до сих пор не установлено, но, по разным оценкам, превышает 100 тыс. человек.

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