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    11 января 2024, 18:29

    Эксперты назвали лидеров и «фриков» президентской кампании в России

    Политологи назвали ключевые темы предвыборных кампаний кандидатов в президенты России

    Эксперты назвали лидеров и «фриков» президентской кампании в России
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главными признаками президентских выборов в России станут их легитимность и конкурентность, ведь уже сейчас документы в ЦИК подали 11 кандидатов. Среди них есть как политические тяжеловесы, так и «фрики». Но все они в ходе кампании не могут обойти темы СВО и социальной сферы. К таким выводам пришли политики и аналитики в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Старт политического сезона 2024: основные ожидания».

    Кандидаты в президенты России в своих предвыборных кампаниях будут использовать пять ключевых тем, считают эксперты. Среди них – ход спецоперации на Украине, состояние потребительского рынка, цифровизация, социальная политика и легитимность самих выборов, полагает Марат Баширов, политолог, профессор НИУ ВШЭ.

    «Если говорить про СВО, то эти выборы носят референдумный характер, где будет подтверждено отношение людей к политике президента Владимира Путина. Процент явки также будет подтверждать степень консолидации общества вокруг власти. Все понимают: когда выиграет Владимир Путин, он будет продолжать свою политику. Поэтому выборы должны быть абсолютно прозрачны и законны. Ничего нельзя нарушать», – сказал он.

    Состояние потребительского рынка внутри страны – не менее значимая и важная тема. По словам эксперта, у человека могут быть разные политические и ценностные мотивы действий, «но при этом важно, что у него в кармане». И для того, чтобы потребительский рынок, вопреки санкциям, находился в стабильном состоянии – президентская команда сделала многое в части импортозамещения.

    «Важен и взгляд в будущее. Несмотря на внешнее давление, наше правительство активно занимается цифровизацией. На это обращает внимание и молодежь. Социальная политика также в приоритете. Особенно это касается поддержки участников СВО и их семей. Правительство не останавливается, губернаторы делают огромную работу. Но этот тренд задан именно на федеральном уровне», – пояснил профессор. Он также добавил, что

    «вообще, весь мир смотрит на эти выборы, и для наших людей важна легитимность, поддержка политики Путина».

    «Для всей нашей политической системы легитимность избирательного процесса – фундамент доверия общества к власти, к институтам, к президенту», – отметил Фирдус Алиев, модератор дискуссии, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

    «Один из критериев легитимности выборов – это конкурентность. И сейчас мы видим 11 кандидатов. Есть и новые лица, есть и те, кого мы знаем хорошо. Уместно поделить их на несколько категорий, первая из которых – лидер. Это Владимир Путин. Уровень доверия общества к нему, по данным ВЦИОМ, порядка 80%», – заявил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    Вторая группа, по его мнению, это политические тяжеловесы. «Леонид Слуцкий от ЛДПР – депутат Госдумы шести созывов, избирался с 2000 года. И Владислав Даванков от «Новых людей» – зампредседателя Госдумы. Третья группа: «второгодники», то есть те, кто уже имел отношение к президентским кампаниям. Это Николай Харитонов от КПРФ, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Андрей Богданов от «Российской партии свободы и справедливости». Они уже участвовали в президентских выборах и идут снова», – сказал эксперт.

    «Еще одна группа – «маргиналы». Это периферия общей политической повестки.

    В данную группу входят Сергей Малинкович (депутат Алтайского краевого заксобрания, глава партии «Коммунисты России»), Борис Надеждин (депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный, партия «Гражданская инициатива»). Это кандидаты, выдвинутые микропартиями, выступают с узкой маргинальной повесткой, не касающейся большинства жителей России», – заметил он.

    «Также есть группа «фриков» – это те, кто влияют на избирателей через эпатаж. Это самовыдвиженцы Рада Русских и Анатолий Баташев. Русских – бьюти-блогер из Екатеринбурга, она уже получила известность своими эпатажными выступлениями. Баташев – председатель Московской областной экологической общественной организации «ЭКОСИЛА 50», его не поддержала «Зеленая альтернатива», он не является консолидирующей фигурой для экологов», – пояснил выступающий.

    «Вероятно, в бюллетене мы увидим от четырех до шести кандидатов: Владимир Путин, представители парламентских партий Леонид Слуцкий, Вячеслав Даванков и Николай Харитонов. В случае успешного сбора подписей в бюллетень также могут попасть Борис Надеждин и Сергей Малинкович», – считает спикер.

    «Что касается кандидата Харитонова, то нельзя сказать, что он активно занимался какой-то заметной политической деятельностью последние годы.

    Мы-то по старинке считаем, что президентская кампания – это венец карьеры политика, который до этого годами работал, цитировался, привлекал к себе внимание. А когда мы последний раз слышали какие-то громкие истории, связанные с кандидатом Харитоновым?» – рассуждает Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    Она также предложила поделить слабых кандидатов на «чудаков» и «маргиналов». Если первые появились «неизвестно откуда», то вторые «все же из политики». «Начнем с маргиналов. Надеждин, заявивший в первом интервью «Я старый больной человек», открывает штабы и собирает подписи, хоть и медленно. Малинкович: «Откроем счет, начнем шить огромные красные знамена, портреты кандидата вместе с Лениным и Сталиным». Такая риторика несколько сужает его аудиторию», – указала она.

    «Если говорить о «чудаках», то Рада Русских – человек, который в чистом виде хочет быть «селебрити». Это известность ради известности, с нулевым содержанием, и хайп ради хайпа. Анатолий Баташев – на другом полюсе. Его Telegram-канал можно назвать каналом православного тревел-блогера», – перечисляет эксперт. В этой связи Федорова отметила, что

    в ходе выборов «людям важно делать не легковесный, а осознанный выбор, потому что все сейчас думают о том, какое будущее ждет Россию в ближайшее время».

    В то же время кампания Владимира Путина вызывает наибольший интерес у избирателей, считают политологи. «Во всех регионах идет подписная кампания – уже собрано больше 1,3 млн подписей. Люди приходят целыми семьями, причем это самые разные люди, но они хотят поставить свою подпись, чтобы внести личный вклад в кампанию», – указал Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Путин активно начал кампанию. Встречался с семьями погибших бойцов. Сейчас съездил на Дальний Восток, посетил Чукотку. Что неслучайно, ведь в стране объявлен масштабный разворот на Восток. Президент встречается не только с начальством, но и с людьми «на земле», выслушивает их, ведет откровенный разговор без посредников», – напомнил парламентарий.

    «В то же время ЛДПР ведет классическую кампанию. В ряде регионов видны успешные ходы Леонида Слуцкого. Например, на Чукотке он также встретился с губернатором. Еще были эффективный визит в Ставропольский край, поездка в Сочи, в Саратов. Все это идет в той линии, которую в свое время проводил Владимир Жириновский. И в целом Слуцкий выступает хорошо, наследие Жириновского для него очень важно», – указал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы.

    «Владислав Даванков также ведет яркую кампанию, направленную на молодой электорат. Он выходит с громкими инициативами. Поэтому кандидаты-тяжеловесы, о которых было сказано ранее, свое на выборах, безусловно, получат. Они работают с электоратом, поэтому укрепят свои позиции», – добавил политолог.

    Нельзя не упомянуть и само состояние избирательной системы России. Как показывает практика последних электоральных циклов, система находится в самой лучшей форме по сравнению с другими странами,

    подчеркнул Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ. «Все элементы, механизмы отлажены, система работает бесперебойно. Мы идем по пути инновационных практик, внедрения современных форм голосования. Система постоянно самосовершенствуется. В России растет уровень доверия избирателей к выборам», – отметил он.

    «Система избирательных комиссий в России также работает без проблем. Кроме того, в нашей стране присутствует три уровня наблюдения: со стороны кандидата или партии, со стороны общества и внешнее наблюдение. Каждый элемент постоянно совершенствуется. У нас создана мощная инфраструктура наблюдения», – пояснил аналитик.

    «Также нужно отметить современные формы голосования, которые позволяют каждому избирателю проголосовать в удобном формате: это дистанционное электронное голосование, многодневное голосование, голосование вне участков и «Мобильный избиратель». И, конечно, большим демократическим достижением нашей избирательной системы является голосование в новых регионах», – заключил спикер.

    11 января 2024, 08:51
    Путин: Россия стала первой экономикой Европы
    Путин: Россия стала первой экономикой Европы
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире, рассказал президент Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями.

    «Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом – первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе – номер один», – приводит его слова ТАСС.

    «По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения – нам еще надо стараться. Поэтому тут есть над чем работать», – добавил глава государства.

    Ранее Путин заявлял, что Россия является сильной и самодостаточной во всех смыслах страной и продемонстрировала это всему миру.

    Коментарии (21)
    11 января 2024, 09:55
    Путин: Возможностей на Дальнем Востоке даже больше, чем в Москве

    Путин: Дальний Восток обладает такими возможностями, которых нет даже в Москве

    Путин: Возможностей на Дальнем Востоке даже больше, чем в Москве
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Возможности, которые открываются перед дальневосточными предпринимателями, иногда оказываются более широкими, чем у столичного бизнеса, отметил президент Владимир Путин в ходе общения с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске.

    Один из участников встречи рассказал, что после учебы в столичном вузе вернулся на Сахалин, где его семья, воспользовавшись преимуществами механизма территории опережающего развития, занималась проектом по строительству гостиниц на территории горнолыжного курорта «Горный воздух». Выслушав его, Путин сказал: «Здорово, что вы после обучения в Москве вернулись на Дальний Восток, на Сахалин, и себя [здесь] реализовываете».

    «Москва хороший город, там много возможностей, но таких нет», – заметил Путин. «А здесь у вас [необходимые возможности] есть на Сахалине. У вас получается. Здорово. Я вас с этим поздравляю», – приводит его слова ТАСС.

    Также глава государства отметил, что изменения в преференциальные режимы для бизнеса на Дальнем Востоке нужно вносить аккуратно, чтобы не навредить предпринимателям. «Вы правы, безусловно, сохранение правил игры, как вы сказали, стабильность, действительно, – это мать инвестиций. Когда люди строят планы, бизнес-планы, конечно, должны исходить из того, что ситуация стабильна», – сказал Путин. В частности, его попросили не сокращать возможности льготных режимов для бизнеса на Дальнем Востоке, а оставить их прежними или улучшить.

    При этом президент обратил внимание, что изменения предлагаются в законопроекте, который пока не одобрен. «И проекта-то нет, есть только обсуждение», – добавил он. Глава государства пояснил, что предложения Минфина заключаются «только в том, чтобы объем предоставляемых льгот не превышал объемы капитальных вложений и средств на НИОКР, чтобы было соответствие».

    «Экономия государственных ресурсов нужна, это правда, лишних денег никогда не бывает. Но здесь очень важно сохранить этот режим в целом, не ухудшать его. Обязательно посмотрим», – заверил Путин. Он подчеркнул, что «одно дело – это бюрократия и поиск оптимизации расходов бюджета, а с другой стороны на чаше весов инвестиционный климат целого огромного макрорегиона».

    Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов – территории опережающего развития, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

    Ранее в ходе встречи Путин заявлял, что статус территории опережающего развития (ТОР) может быть придан мультимодальным складским комплексам, прилегающим к автомобильным международным пунктам пропуска.

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    11 января 2024, 14:49
    Изготовитель «Хищника» пообещал доработать снегоболотоход, на котором ездил Путин
    Изготовитель «Хищника» пообещал доработать снегоболотоход, на котором ездил Путин
    @ hishnik.pro

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Производитель снегоболотохода «Хищник» учтет предложения пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова по доработке машины, заявил директор предприятия Максим Мезенин.

    Предприятие всегда принимает критику и «постоянно работает над качеством», в России около 160 компаний занимаются производством вездеходов, на рынке жесткая конкуренция, сказал Мезенин РИА «Новости».

    По его словам, предприятие совершенствует и дорабатывает продукцию, у него есть уникальные разработки и преимущества, которых нет у других.

    Узлы «Хищника» в основном отечественного производства, а двигатель – иностранного, так как моторов, подходящих для этого вида вездеходов, на российском и белорусском рынках пока нет.

    На предприятии сами делают кузов, раму, дорабатывают некоторые узлы и агрегаты. Коробка передач же на «Хищнике» российского производства, и пока в ней поправить и улучшить ничего не могут.

    Ранее Песков проехался на российском снегоболотоходе «Хищник» по Чукотке и заявил, что машину нужно доработать и «довести до ума». Также на этой машине ездил и сам президент Владимир Путин, его поездка была рисковой, поскольку зимник не был официально открыт.

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    11 января 2024, 11:48
    Путин пообещал посетить Курилы
    Путин пообещал посетить Курилы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пообещал, что обязательно посетит Курильские острова.

    «Надо развивать туристический кластер [Курильских] островов. Там очень интересно, говорят. Не был [там] ни разу, к сожалению, но обязательно приеду», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что подводный мир Курил одновременно очень интересный и опасный. «[Там] акулы присутствуют, между прочим», – обратил внимание президент.

    МИД России подчеркивал ранее, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны.

    Коментарии (9)
    11 января 2024, 12:34
    Путин: Российские производители беспилотников «на шаг впереди» противника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественные производители БПЛА на шаг опережают противника, на фронте беспилотники выполняют много важных задач, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями.

    «Это один из современных способов ведения вооруженной борьбы, который корректирует все другие во взаимодействии с видами и родами вооруженных сил, связывает многие вещи, делает их более эффективными – и контрбатарейную борьбу, и разведку», – передает его слова ТАСС.

    «Задач очень много, поэтому здесь очень важно опережать противника, быть на шаг впереди. И у вас, и у ваших коллег получается это делать. И вы уже это делаете», – отметил президент.

    Путин подчеркнул, что российские беспилотники активно применяются в зоне СВО.

    «Вот продукция, которую вы и ваши коллеги выпускаете, – всем хорошо известно – крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные. И они очень эффективно применяются», – сказал Путин, обращаясь к бизнесмену, занимающемуся выпуском беспилотников.

    Ранее Newsweek назвал модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины.

    Коментарии (9)
    10 января 2024, 20:38
    Путин прибыл в Хабаровск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин прилетел в Хабаровский край с рабочим визитом после посещения Чукотки.

    В последний раз Путин был в Хабаровске более десяти лет назад – 31 декабря 2013 года после наводнения на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита в Хабаровск глава государства встретится с представителями малого бизнеса, осмотрит презентацию планов развития городов Дальнего Востока, посетит мультстудию и пообщается с главой региона Михаилом Дегтяревым.

    Коментарии (3)
    11 января 2024, 10:03
    Путин: Власти вовремя не открыли импорт яиц

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские власти не сориентировались и вовремя не открыли импорт яиц, чтобы остановить рост цен на них, заявил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

    «Вовремя просто не сориентировались. Объем производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения, немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы. А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. И цены полетели. Поэтому нужно быть очень аккуратными», – передает его слова ТАСС.

    Напомним, в ходе прямой линии Путин объяснил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения, и принес извинения за недоработку правительства.

    Заместитель главы Минсельхоза Максим Титов заявил, что цены на яйца снизятся в ближайшее время.

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    11 января 2024, 10:53
    Путин назвал несправедливой критику в адрес Минфина из-за ЖКХ

    Путин: Критиковать Минфин за финансирование системы ЖКХ несправедливо

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями вступился за Минфин, заявив, что критиковать министерство за финансирование системы ЖКХ несправедливо.

    «Все критикуют Минфин, я иногда тоже, но в данном случае упреки в адрес Минфина несправедливы, потому что Минфин все эти долгосрочные и достаточно объемные средства на финансирование системы ЖКХ поддержал», – передает ТАСС слова главы государства.

    Президент подчеркнул, что в этом плане никаких противоречий внутри правительства не существует. «Все это будет реализовываться. Нужно ли там что-то дополнительно надстроить, посмотрим. Но в целом все прописано и средства выделены», – заверил Путин.

    Он сообщил, что при необходимости власти будут обращать внимание на те сегменты в системе мер поддержки для сферы ЖКХ, которые остались не учтенными. «У нас с 2021 года уже соответствующие планы выстраивались, они выстроены сейчас и обеспечены финансированием. Нужно ли что-то дополнительно принимать, мы посмотрим обязательно», – сказал он. В частности, он отметил, что решение о компенсации строителям за возведение социальных объектов принято. «Будут возвращаться деньги частным структурам за возведение коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ и т. д. Такие решения у нас приняты, и это мы обязательно будем делать», – сказал он.

    Путин также обозначил перспективы развития системы ЖКХ. «В этом году у нас предусмотрено 12 млрд [рублей], это небольшие деньги из федерального бюджета. Но вот мы вчера вечером с коллегами обсуждали, наверное, дали бы и больше, если бы строительный комплекс за них особенно боролся. Но он, судя по всему, не очень боролся, потому что неизвестно, готов ли сам строительный комплекс к таким масштабным работам. А там деньги предусмотрены приличные», – заметил президент. Путин сообщил, что на 2025 год предусмотрено уже 150 млрд рублей, на 2026-й тоже 150 млрд. Более того, из ФНБ также предусмотрены средства свыше 180 млрд. «Плюс к этому, вы уже упомянули об этом, инфраструктурные кредиты и облигации соответствующие. Поэтому набор очень большой, меню такое существует, и у нас нет оснований полагать, что мы здесь будем что-то сокращать», – подытожил глава государства.

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    11 января 2024, 10:05
    Путин выступил против суперлиберальной «уравниловки» в вопросах развития регионов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин заявил, что выступает против суперлиберальной «уравниловки» в вопросах развития регионов страны, так как условия в различных субъектах России разные.

    «Я не хочу никого там ругать, наших либералов [в экономическом блоке], они свое дело делают и [делают его] качественно. Но общий суперлиберальный подход такой – все должны быть поставлены в равные условия и Дальний Восток тоже, так же как и европейская часть [страны]. Но тогда здесь и депопуляция продолжалась бы, и ничего бы не было. Условия-то разные», – приводит его слова ТАСС. Такую позицию глава государства высказал на встрече с дальневосточными предпринимателями.

    Он отметил, что сейчас необходимо точечно работать в вопросе развития регионов, и эта работа должна быть целенаправленной. Президент напомнил, что такой подход в развитии субъектов России начался еще в 2013 году. «Шаг за шагом, постепенно, постепенно. Но все-таки мы двигаемся в правильном направлении», – подытожил Путин.

    Также Путин заявлял, что возможности, которые открываются перед дальневосточными предпринимателями, иногда оказываются более широкими, чем у столичного бизнеса.

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    11 января 2024, 08:55
    Путин назвал замечательной погоду в Хабаровске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в начале встречи с дальневосточными предпринимателями отметил, что в Хабаровске стоит замечательная погода.

    «Красиво, светло, солнышко светит, погода замечательная», – передает слова главы государства ТАСС.

    Встреча президента с предпринимателями проходит на площадке Тихоокеанского государственного университета.

    Напомним, Путин прибыл в Хабаровск накануне вечером после посещения Чукотки.

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    11 января 2024, 11:44
    Путин заявил о востребованности высокоскоростного ж/д сообщения по России

    Tекст: Ольга Никитина

    Скорость железнодорожных перевозок по России будет расти, это одна из главных задач РЖД, отметил президент Владимир Путин в ходе общения с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске.

    Главу государства попросили принять меры для сокращения времени железнодорожных перевозок на Дальнем Востоке. «Это одна из основных задач РЖД – увеличение скорости перевозок, это генеральная задача, над этим они работают и будут работать дальше», – приводит его слова ТАСС.

    «Скоростное движение будем развивать сначала в европейской части, потом будем идти на Урал и там дальше смотреть. У нас с такой территорией высокоскоростное пассажирское движение востребовано, и конечно, нужно увеличивать скорость перевозки грузов. Это точно», – добавил он.

    Кроме того, Путин обратил внимание на важность строительства моста через Лену для Якутска. «Проблема большая для Якутска, столько лет обсуждается, лет 10–15 уже», – заметил глава государства. Одна из участниц встречи попросила Путина лично проконтролировать строительство сооружения. «Я понимаю, да», – заверил Путин.

    Ранее Путин назвал грядущее десятилетие периодом «большой стройки» и больших проектов, «в том числе на железной дороге».

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    11 января 2024, 11:12
    Путин сравнил морозы в Москве с чукотскими

    Путин: Погода на Чукотке сейчас мало отличается от Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нынешние морозы в Москве сравнимы с чукотскими, заявил президент Владимир Путин во время посещения Хабаровска на встрече с предпринимателями.

    Один из участников встречи отметил, что в Центральной России сейчас стоят почти сибирские морозы.

    «Вчера на Чукотке был. Мало чем отличается от Москвы и Петербурга», – со смехом ответил президент, передает ТАСС.

    Путин посещает 11 января Хабаровск, накануне он посетил впервые Чукотку.

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    11 января 2024, 09:48
    Путин назвал временной нынешнюю высокую ключевую ставку ЦБ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нынешняя ключевая ставка Банка России в 16% является временной и будет меняться по мере подавления инфляции, заявил президент Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями.

    «Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка [Эльвира Набиуллина] об этом говорит, и эксперты говорят. По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», – передает его слова ТАСС.

    Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ будет держать ставку на высоком уровне столько времени, сколько потребуется для устойчивого замедления роста цен и снижения инфляционных ожиданий.

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    11 января 2024, 09:21
    Путин не исключил роста ВВП России выше 4%

    Tекст: Ольга Никитина

    Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России за 2023 год может превысить 4%, с таким прогнозом согласился президент Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями.

    «Больше четырех [процентов]? Ну, может быть», – отреагировал глава государства на реплику председателя «Деловой России» Алексея Репика.

    «У нас падение, мне [глава правительства] Михаил Владимирович [Мишустин] сказал перед отъездом сюда, падение мы все время считали в 2022 году – 2,1%, на самом деле оказалось 1,2%. (…) Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП [за 2023 год]», – передает ТАСС слова главы государства.

    Также Путин заявлял, что экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире.

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    11 января 2024, 08:15
    Путин в Хабаровске ознакомился с презентацией мастер-планов дальневосточных городов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин ознакомился с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов, которая размещена в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске.

    Позже глава государства проведет здесь встречу с дальневосточными предпринимателями, передает РИА «Новости».

    Напомним, правительство утвердило планы социально-экономического развития 16 дальневосточных городов. Мастер-планы рассчитаны до 2030 года, они предусматривают обновление жилфонда, строительство соцобъектов, благоустройство территорий. Это второй «пакет» мастер-планов.

    Речь идет об Анадыре, Арсеньеве, Биробиджане, Благовещенске, Белогорске, Большом Камне, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Краснокаменске, Нерюнгри, Находке, Магадане, Уссурийске, Свободном, Хабаровске и Якутске.

    Всего их было разработано 25 для дальневосточных городов, ранее были утверждены планы развития для Читы, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тынды, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Елизово, Корсакова и Артема. В подготовке принимали участие правительство, региональные власти и предпринимательское сообщество.

    Напомним, в сентябре прошлого года Путин поручил утвердить планы комплексного развития Дальневосточного федерального округа.

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