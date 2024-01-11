Эксперты назвали лидеров и «фриков» президентской кампании в России

Политологи назвали ключевые темы предвыборных кампаний кандидатов в президенты России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Кандидаты в президенты России в своих предвыборных кампаниях будут использовать пять ключевых тем, считают эксперты. Среди них – ход спецоперации на Украине, состояние потребительского рынка, цифровизация, социальная политика и легитимность самих выборов, полагает Марат Баширов, политолог, профессор НИУ ВШЭ.

«Если говорить про СВО, то эти выборы носят референдумный характер, где будет подтверждено отношение людей к политике президента Владимира Путина. Процент явки также будет подтверждать степень консолидации общества вокруг власти. Все понимают: когда выиграет Владимир Путин, он будет продолжать свою политику. Поэтому выборы должны быть абсолютно прозрачны и законны. Ничего нельзя нарушать», – сказал он.

Состояние потребительского рынка внутри страны – не менее значимая и важная тема. По словам эксперта, у человека могут быть разные политические и ценностные мотивы действий, «но при этом важно, что у него в кармане». И для того, чтобы потребительский рынок, вопреки санкциям, находился в стабильном состоянии – президентская команда сделала многое в части импортозамещения.

«Важен и взгляд в будущее. Несмотря на внешнее давление, наше правительство активно занимается цифровизацией. На это обращает внимание и молодежь. Социальная политика также в приоритете. Особенно это касается поддержки участников СВО и их семей. Правительство не останавливается, губернаторы делают огромную работу. Но этот тренд задан именно на федеральном уровне», – пояснил профессор. Он также добавил, что

«вообще, весь мир смотрит на эти выборы, и для наших людей важна легитимность, поддержка политики Путина».

«Для всей нашей политической системы легитимность избирательного процесса – фундамент доверия общества к власти, к институтам, к президенту», – отметил Фирдус Алиев, модератор дискуссии, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

«Один из критериев легитимности выборов – это конкурентность. И сейчас мы видим 11 кандидатов. Есть и новые лица, есть и те, кого мы знаем хорошо. Уместно поделить их на несколько категорий, первая из которых – лидер. Это Владимир Путин. Уровень доверия общества к нему, по данным ВЦИОМ, порядка 80%», – заявил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

Вторая группа, по его мнению, это политические тяжеловесы. «Леонид Слуцкий от ЛДПР – депутат Госдумы шести созывов, избирался с 2000 года. И Владислав Даванков от «Новых людей» – зампредседателя Госдумы. Третья группа: «второгодники», то есть те, кто уже имел отношение к президентским кампаниям. Это Николай Харитонов от КПРФ, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Андрей Богданов от «Российской партии свободы и справедливости». Они уже участвовали в президентских выборах и идут снова», – сказал эксперт.

«Еще одна группа – «маргиналы». Это периферия общей политической повестки.

В данную группу входят Сергей Малинкович (депутат Алтайского краевого заксобрания, глава партии «Коммунисты России»), Борис Надеждин (депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный, партия «Гражданская инициатива»). Это кандидаты, выдвинутые микропартиями, выступают с узкой маргинальной повесткой, не касающейся большинства жителей России», – заметил он.

«Также есть группа «фриков» – это те, кто влияют на избирателей через эпатаж. Это самовыдвиженцы Рада Русских и Анатолий Баташев. Русских – бьюти-блогер из Екатеринбурга, она уже получила известность своими эпатажными выступлениями. Баташев – председатель Московской областной экологической общественной организации «ЭКОСИЛА 50», его не поддержала «Зеленая альтернатива», он не является консолидирующей фигурой для экологов», – пояснил выступающий.

«Вероятно, в бюллетене мы увидим от четырех до шести кандидатов: Владимир Путин, представители парламентских партий Леонид Слуцкий, Вячеслав Даванков и Николай Харитонов. В случае успешного сбора подписей в бюллетень также могут попасть Борис Надеждин и Сергей Малинкович», – считает спикер.

«Что касается кандидата Харитонова, то нельзя сказать, что он активно занимался какой-то заметной политической деятельностью последние годы.

Мы-то по старинке считаем, что президентская кампания – это венец карьеры политика, который до этого годами работал, цитировался, привлекал к себе внимание. А когда мы последний раз слышали какие-то громкие истории, связанные с кандидатом Харитоновым?» – рассуждает Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

Она также предложила поделить слабых кандидатов на «чудаков» и «маргиналов». Если первые появились «неизвестно откуда», то вторые «все же из политики». «Начнем с маргиналов. Надеждин, заявивший в первом интервью «Я старый больной человек», открывает штабы и собирает подписи, хоть и медленно. Малинкович: «Откроем счет, начнем шить огромные красные знамена, портреты кандидата вместе с Лениным и Сталиным». Такая риторика несколько сужает его аудиторию», – указала она.

«Если говорить о «чудаках», то Рада Русских – человек, который в чистом виде хочет быть «селебрити». Это известность ради известности, с нулевым содержанием, и хайп ради хайпа. Анатолий Баташев – на другом полюсе. Его Telegram-канал можно назвать каналом православного тревел-блогера», – перечисляет эксперт. В этой связи Федорова отметила, что

в ходе выборов «людям важно делать не легковесный, а осознанный выбор, потому что все сейчас думают о том, какое будущее ждет Россию в ближайшее время».

В то же время кампания Владимира Путина вызывает наибольший интерес у избирателей, считают политологи. «Во всех регионах идет подписная кампания – уже собрано больше 1,3 млн подписей. Люди приходят целыми семьями, причем это самые разные люди, но они хотят поставить свою подпись, чтобы внести личный вклад в кампанию», – указал Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Путин активно начал кампанию. Встречался с семьями погибших бойцов. Сейчас съездил на Дальний Восток, посетил Чукотку. Что неслучайно, ведь в стране объявлен масштабный разворот на Восток. Президент встречается не только с начальством, но и с людьми «на земле», выслушивает их, ведет откровенный разговор без посредников», – напомнил парламентарий.

«В то же время ЛДПР ведет классическую кампанию. В ряде регионов видны успешные ходы Леонида Слуцкого. Например, на Чукотке он также встретился с губернатором. Еще были эффективный визит в Ставропольский край, поездка в Сочи, в Саратов. Все это идет в той линии, которую в свое время проводил Владимир Жириновский. И в целом Слуцкий выступает хорошо, наследие Жириновского для него очень важно», – указал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы.

«Владислав Даванков также ведет яркую кампанию, направленную на молодой электорат. Он выходит с громкими инициативами. Поэтому кандидаты-тяжеловесы, о которых было сказано ранее, свое на выборах, безусловно, получат. Они работают с электоратом, поэтому укрепят свои позиции», – добавил политолог.

Нельзя не упомянуть и само состояние избирательной системы России. Как показывает практика последних электоральных циклов, система находится в самой лучшей форме по сравнению с другими странами,

подчеркнул Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ. «Все элементы, механизмы отлажены, система работает бесперебойно. Мы идем по пути инновационных практик, внедрения современных форм голосования. Система постоянно самосовершенствуется. В России растет уровень доверия избирателей к выборам», – отметил он.

«Система избирательных комиссий в России также работает без проблем. Кроме того, в нашей стране присутствует три уровня наблюдения: со стороны кандидата или партии, со стороны общества и внешнее наблюдение. Каждый элемент постоянно совершенствуется. У нас создана мощная инфраструктура наблюдения», – пояснил аналитик.

«Также нужно отметить современные формы голосования, которые позволяют каждому избирателю проголосовать в удобном формате: это дистанционное электронное голосование, многодневное голосование, голосование вне участков и «Мобильный избиратель». И, конечно, большим демократическим достижением нашей избирательной системы является голосование в новых регионах», – заключил спикер.