Брод назвал факторы устойчивости российской политической системы

Правозащитник Брод: Общественные наблюдатели обеспечат законность и открытость президентских выборов

Tекст: Андрей Резчиков

«2023 год продемонстрировал устойчивость политической системы России и обозначил новые горизонты развития. Есть все предпосылки для проведения выборов президента страны при участии общественного контроля. Это позволит сделать выборы доступными, законными и открытыми», – считает Александр Брод, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

«Мы видим развитие избирательного законодательства, новых форм голосования, включая многодневное и дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Используются различные сервисы, включая «Мобильный избиратель», – продолжил глава НОМ.

По его словам, ДЭГ – это набравшая силу новая форма голосования, удобная и безопасная: «Население, согласно соцопросам, приняло ее. Эта система – не черный ящик, она прозрачна и доступна для общественного контроля. Регионы могут направлять общественных наблюдателей в ТИК по ДЭГ в Москве, систему можно контролировать прямо в региональном штабе или центре общественного наблюдения с помощью специальной программы. Также работает система горячих линий для избирателей, если у них возникают вопросы, связанные с ДЭГ, они звонят и получают консультацию».



В 2024 году планируется подготовить и обучить свыше 200 тыс. общественных наблюдателей. «Ассоциация НОМ активно участвует в этом процессе, снабжая регионы учебно-методическими материалами. Уже проведены семинары для учителей, которые, в свою очередь, начали обучать региональных общественных наблюдателей», – рассказал собеседник.

«Уже была озвучена информация, что на президентских выборах в марте изъявили желание участвовать более 30 кандидатов. Прошли съезды, в том числе непарламентских партий, которые определялись со своими кандидатами», – указал правозащитник.

По словам эксперта, в условиях СВО политические партии России «продемонстрировали единство в подходах к СВО, оценках, способах развития страны, что было видно по недавней встрече президента Владимира Путина с представителями парламентских партий».

«В условиях санкционного, политического и информационного давления избирательная система России выстояла, не было никаких срывов при подготовке и организации выборов, регионального, местного уровня. Голосование прошло и в новых регионах, рядом с которыми проходила линия боевого соприкосновения. Там сотрудники избирательных комиссий показали себя поистине героями. Выборы были проведены при высокой явке, четкой организации, был обеспечен их общественный контроль», – напомнил Брод.

На этом фоне проведение выборов в новых регионах стало подтверждением результатов референдумов 2022 года. «Выборы 2023 года помогли новым регионам интегрироваться в российское правое пространство, стать полноценными субъектами РФ, так как жители избрали себе законодательную власть регионального и местного уровня», – подчеркнул спикер.

Глава НОМ также отметил активное участие политических партий в Едином дне голосования 2023 года. В дни голосования на избирательных участках и в помещениях территориальных избирательных комиссий работало более 182 тыс. наблюдателей. Это на треть больше, чем в ходе выборов в 2022 году, когда ход голосования контролировали более 125 тыс. наблюдателей. Из числа наблюдателей более 35% имели статус общественных наблюдателей.

В ходе Единого дня голосования осенью 2023 года наблюдатели быстро анализировали сообщения о ходе голосования, выявляли распространение ложной информации и оперативно опровергали ее. «Институт общественного наблюдения появился не вчера. С 2018 года идет обучение и развитие корпуса наблюдателей, которые проявили себя и на выборах президента 2018 года, и в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции России летом 2020 года, и на выборах в Госдуму в 2021 году, а также на различных региональных и муниципальных выборах», – отметил собеседник.

По словам главы НОМ, в России выстроена инфраструктура общественного контроля – это общественные штабы (ОШ) по наблюдению за выборами, наблюдатели на участковых и территориальных избирательных комиссиях. «В случае возникновения проблемы, будь то попытка нарушения или организационно-технический сбой, провокация, появление фейка, наблюдатели сразу информирует штаб, который дает необходимые консультации по дальнейшему реагированию. Наблюдатель предоставляет фото и видеоматериалы, опрашивает участников проблемной ситуации, а дальше штаб направляет мобильную группу на участок, либо предоставляет правовую консультацию, помогает наблюдателю составить обращение или жалобу в избирательную комиссию», – рассказал собеседник.

Благодаря слаженным действиям наблюдателям удавалось предотвратить вбросы, незаконную агитацию на участках, решать организационно-технические проблемы, связанные с неправильной опечаткой ящиков для голосования, прошивкой списков избирателей.

«Все эти проблемные моменты оперативно устранялись, количество нарушений по итогам ЕДГ-2023 было минимальным. Итоги голосования были отменены всего на нескольких участках, все это носило единичный характер и не отразилось на общем процессе волеизъявления. Было заметно участие общественных наблюдателей в реагировании и предотвращении нарушений, а также отражении различных информационных провокаций. Например, один из видеороликов о якобы вбросе бюллетеней был снят 10 лет назад на Украине», – отметил спикер.

Присутствие наблюдателей на избирательных участках дисциплинируют членов УИК. Общественные наблюдатели могут находиться на участках, которые открываются в медучреждениях, следственных изоляторах, а также следить за ходом надомного голосования. «С этими людьми считаются избирательные комиссии самого разного уровня. В случае проблемных моментов наблюдатели не молчат, а заявляют комиссиям о выявленных нарушениях. Это заставляет членов комиссий работать четче, лучше готовиться, уделять больше внимания помещениям для голосований» – отметил эксперт.

Таким образом, за пять лет наблюдатели стали реальной силой, общественным институтом, «который включает в себя не только наблюдателей, но и общественные штабы, пулы электоральных экспертов». «Избиратели доверяют институту общественного контроля, который стал публичным. Проводятся круглые столы, учебные семинары, деятельность штабов активно освещается в СМИ», – указал Брод.

Напомним, в конце 2023 года общественные штабы по наблюдению за выборами президента начали работу в 86 регионах, а в остальных они откроются в январе. Эксперты обучают наблюдателей, ведут мониторинг первых этапов федеральной кампании, планируют круглые столы, а также выстраивают диалог с партиями. Как показала практика, ОШ стали центром притяжения общественных и правозащитных структур, диалога между институтами общественного контроля.

На предстоящих в марте президентских выборах наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, контролировать процесс в Центрах общественного наблюдения, осуществлять мониторинг организации дополнительных форм голосования, а точкой координации в этих вопросах станет региональный общественный штаб.

Среди экспертов в работе штабов участвуют профессиональные политологи, правоведы, социологи, журналисты, лидеры общественного мнения. Круглые столы проводятся в межрегиональном формате: эксперты из разных уголков страны обсуждают вопросы подготовки наблюдателей, обмениваются лучшими практиками в работе общественных штабов. В начале года такие площадки появятся в Ленинградской области, Республике Алтай, Волгоградской области и Ставропольском крае.