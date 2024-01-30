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    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

    8 комментариев
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинские военные стали жертвами своего государства

    Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.

    16 комментариев
    30 января 2024, 10:05 • Новости дня

    Шеф Пентагона и генсек НАТО обсудили наращивание производства боеприпасов

    Шеф Пентагона Остин и генсек НАТО Столтенберг обсудили наращивание оборонного производства для помощи Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи в американском военном ведомстве 29 января обсуждали наращивание оборонного производства, чтобы восполнить собственные запасы боеприпасов и оружия и продолжить оказание помощи киевскому режиму, сообщили в Минобороны США.

    В заявлении по итогам встречи говорится, что Остин и Столтенберг обсуждали помощь Украине и важность сохранения единства альянса в этом вопросе. Кроме того, была затронута тема «укрепления надежного потенциала сдерживания и обороны НАТО», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что украинские военные столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов и теперь вынуждены экономить их на передовой.

    29 января 2024, 10:58 • Новости дня
    Зеленский назвал численность армии Украины

    Зеленский: Численность армии Украины составляет 880 тыс. человек

    Зеленский назвал численность армии Украины
    @ Ukraine Presidential Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Численность украинской армии составляет около 880 тыс. человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD отметил, что «30 млн украинцев» сейчас работают, а за границу выехали «6,5–7,5 млн человек». Он добавил, что точных цифр назвать не может, передает ТАСС.

    В декабре 2023 года Зеленский приводил данные, согласно которым численность Сухопутных войск Украины составляла более 600 тыс. человек. А в феврале 2022 года численность ВС Украины составляла примерно 260 тыс. человек, из них сухопутные силы – около 250 тыс. человек.

    Президент Владимир Путин ранее сообщал, что в зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек.

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    29 января 2024, 21:20 • Новости дня
    Кулеба пообещал венгерским политикам обломанные об Украину зубы

    Кулеба на встрече с Сийярто заявил, что политики Венгрии «обломают зубы» об Украину

    Кулеба пообещал венгерским политикам обломанные об Украину зубы
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Радикальные венгерские политики «обломают зубы» об Украину, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление о территориальных претензиях к Киеву.

    Кулеба прокомментировал заявление лидера венгерской националистической партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи, который потребовал отдать Венгрии территорию Закарпатской области, передает ТАСС.

    «Отдельные венгерские политики, которые делают такие заявления, обломают [зубы] еще больше», – сказал Кулеба на встрече с венгерским коллегой в Ужгороде.

    Венгерская сторона в ходе встречи с украинской предложила Киеву продолжить транзит российской нефти в Европу.

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    29 января 2024, 10:52 • Новости дня
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ, пишут американские СМИ.

    Обозреватель The Washington Post Ишан Тарур пишет, что «чувство отчаяния в коридорах власти на Украине» сложно игнорировать, передает ТАСС.

    По словам международного корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова, мнение которого приводится в публикации WP, США и их партнеры воздержались от поставок вооружений Украине в тот момент, «когда они могли бы дать наибольший эффект». Россия, уверен Трофимов, к тому моменту уже выстроила оборону, и «лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли».

    Как писали ранее британские СМИ, после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.

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    29 января 2024, 15:36 • Новости дня
    Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
    Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал другие страны давать оружие и деньги Киеву, чтобы не допустить третьей мировой войны. Об этом он сказал в эфире немецкого телеканала ARD, говоря о том, дает ли ему что-то надежду на завершение конфликта в 2024 году.

    По его словам, Украина находится «в очень сложном моменте». Зеленский считает, что конфликт можно остановить геополитически и финансово, чтобы не допустить разрушения Украины, глобальной миграции и третьей мировой войны, передает РИА «Новости»

    Президент Украины подчеркнул, что страна очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС, он отметил важность того, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. «В ином случае эта война придет в другие страны», – сказал Зеленский.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проведение СВО предотвратило начало третей мировой войны.

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    29 января 2024, 14:55 • Новости дня
    Украинский политик разоблачил ложь Киева об успехах ВСУ

    Украинский политик Тука призвал Киев прекратить лгать об успехах ВСУ

    Украинский политик разоблачил ложь Киева об успехах ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти должны говорить населению правду о ситуации на фронте вместо постоянной лжи об успехах ВСУ, заявил украинский политик Георгий Тука в эфире канала «Прямой».

    По его словам, почти два года украинцам отовсюду говорят, что «все это на два-три месяца, летом мы будем в Крыму, <…> в армии все отлично».

    «Всю эту чепуху распространяли политики», – подчеркнул Тука, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что потери ВСУ настолько велики, что о них не говорят, чтобы не повергнуть общество в шок.

    Информация о настоящих потерях в рядах ВСУ может привести к паническим настроениям в обществе, пояснил Тука.

    Ранее газета Mundo писала, что в провале контрнаступления украинские военные винят власти страны и Запад.

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    29 января 2024, 20:14 • Новости дня
    Венгрия обратилась к Украине с предложением по российской нефти

    Венгрия попросила Украину продолжить транзит российской нефти в Европу

    Венгрия обратилась к Украине с предложением по российской нефти
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия попросила Украину продолжить транзит российской нефти по своей территории в страны Центральной Европы, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком.

    Сийярто рассказал, что поднял вопрос о недопустимости включения венгерских компаний в украинский список «международных спонсоров войны». Ранее это уже произошло с банком ОТР, который решил продолжить работу на российском финансовом рынке, передает ТАСС.

    Также он попросил Киев обеспечить надежную транспортировку нефти по территории своей страны.

    Ранее сообщалось, что политические союзники венгерского премьер-министра Виктора Орбана намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США, чтобы добиться прекращения американской помощи Украине.

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    29 января 2024, 11:35 • Новости дня
    Система РЭБ предотвратила атаку БПЛА на НПЗ в Ярославле

    Губернатор Евраев: Система РЭБ предотвратила атаку БПЛА на НПЗ в Ярославле

    Tекст: Ольга Никитина

    Атака на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области предотвращена системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор Михаил Евраев.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что на месте происшествия в настоящее время работают правоохранители и спецслужбы. В результате никто не пострадал, возгорания нет, уточнил губернатор.

    Об атаке БПЛА на НПЗ в Ярославле ранее в понедельник писали СМИ.

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    29 января 2024, 17:07 • Новости дня
    На Украине решили повысить в два раза тарифы на электроэнергию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Тарифы на электроэнергию на Украине в 2024 году вырастут в два раза, заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

    Парламентарий отметил, что «цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр, то есть будет чуть меньше шести гривен [за кВт. ч] (14,3 рубля)», передает ТАСС.

    Он сослался на письмо из Белого дома, в котором говорилось о необходимости выполнить требования по либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию и для населения, и для коммунальных предприятий.

    Сейчас тариф на электроэнергию для населения Украины составляет 2 гривны 64 копейки (около 6,3 рубля).

    Говоря о состоянии энергосистемы Украины, депутат сообщил, что дефицит электроэнергии в системе фиксировался в ноябре и декабре.

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    29 января 2024, 18:20 • Новости дня
    Украинским военным решили дать новые знания

    На Украине решили открыть курсы украинского языка для военных

    Украинским военным решили дать новые знания
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ смогут изучить украинский язык на курсах, которые для них в ближайшее время откроют, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

    По его словам, курсы откроют для тех, кто хочет усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на владение госязыком, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Креминь заявил, что в ВСУ важно использовать украинский язык. Также омбудсмен указал на многочисленные нарушения закона о языке на территории Украины.

    Ранее на Украине назвали угрозой национальным интересам ввоз книг на русском языке.

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    29 января 2024, 21:54 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейским странам необходимо готовиться к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Он сказал, что не исключено, что 45-й президент США вернется в Белый дом и в первые же дни решит украинский вопрос, сообщает Рамблер со ссылкой на издание Ceske Noviny.

    По его словам, если договоренности между лидерами России и США вступят в силу, то европейцы окажутся перед свершившимся фактом.

    Глава Чехии также отметил, что не может быть и речи о разрыве отношений с Вашингтоном на фоне подобных действий руководства США. Потребуется только признать, что «Трамп смотрит на многое по-другому».

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    29 января 2024, 13:12 • Новости дня
    Боррель не увидел света в конце «украинского туннеля»

    Боррель: ЕС не видит света в конце украинского туннеля

    Боррель не увидел света в конце «украинского туннеля»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз ввел обширные санкции против России, однако уничтожить российскую оборонную промышленность не удалось, «она все еще существует», заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель констатировал, что боевые действия на Украине продолжаются и «только усиливаются». «И мы не видим света в конце украинского туннеля», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

    Москва ранее подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.

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    29 января 2024, 11:07 • Новости дня
    Ярославский НПЗ атаковал беспилотник

    «360»: БПЛА попытался совершить атаку на НПЗ в Ярославле

    Ярославский НПЗ атаковал беспилотник
    @ Александр Чипурин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле в понедельник пытался атаковать беспилотник самолетного типа, сообщают СМИ.

    БПЛА упал близ установки гидрокрекинга, место происшествия оцеплено, сообщает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал «112».

    В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Официально о попытке атаковать НПЗ в Ярославле не сообщалось.

    Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot, после атаки дрона на НПЗ произошло небольшое возгорание. Сотрудники завода потушили его собственными силами, говорится в сообщении. Отмечается также, что на месте событий работает группа разминирования.

    В мае прошлого года беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В том же месяце пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за попадания БПЛА.

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    29 января 2024, 12:46 • Новости дня
    Востоковед оценил вероятность тайной операции США против Ирана

    Востоковед Багдасаров: США ответят Ирану на удар по Иордании

    Востоковед оценил вероятность тайной операции США против Ирана
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США ответят на удар по Иордании, потому что там погибли американские военнослужащие. Однако любое неаккуратное действие Вашингтона может привести к еще большей эскалации на Ближнем Востоке, а также к проблемам для позиций Байдена в президентской гонке. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Семен Багдасаров. Ранее американские СМИ сообщили, что Штаты могут провести тайную операцию против Ирана.

    «Надо учесть, что изначальный удар был нанесен не по объектам США в Сирии и Ираке, а по базе на территории Иордании. Это глубокий тыл группировки США на Ближнем Востоке. Так как в результате атаки погибли американские военнослужащие, Вашингтон будет вынужден ответить», – сказал Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

    «Американцы могут нанести удар по местам базирования КСИР в Сирии, Ираке и Ливане. В таком случае следует ожидать ответных атак иранских прокси по американским объектам на территории Курдистана. Таким образом, существует вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке», – отмечает собеседник.

    «Еще больше напряженность усилится, если США все же решатся нанести удар по территории Ирана. Данное действие может спровоцировать Тегеран на атаки по американским базам на территории всего Ближнего Востока, что обернется открытой войной между странами», – подчеркивает он.

    «Таким образом, Байден стоит перед сложным выбором. Трамп и его сторонники критикуют президента за то, что Вашингтон никак не реагирует на удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Другие политические силы, напротив, выступают против эскалации в регионе. Поэтому, если окажется, что удар нанесли иранцы, Белому дому придется хорошо подумать над вариантами ответа», – резюмировал Багдасаров.

    Ранее стало известно, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку на их базу на Ближнем Востоке. По словам источника Bloomberg, один из них – тайная операция, в ходе которой Вашингтон нанесет удар по Ирану. При этом о своем участии в этой кампании Соединенные Штаты заявлять не будет, но «пошлют четкий сигнал» Тегерану.

    При втором варианте целью станут иранские чиновники. Bloomberg в этой связи напоминает о приказе бывшего президента Дональда Трампа провести операцию по убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани в январе 2020 года.

    Независимо от того, что выберут США, решение Джо Байдена окажется одним из самых важных за время его президентств, пишет агентство. Как отмечает Bloomberg, американский президент будет стремиться наказать виновных в нападении на базу, но это может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном. Подобная эскалация, в частности, может помешать усилиям США по достижению перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

    Кроме того, Байдену необходимо будет учесть возможные экономические последствия своих дальнейших шагов, в том числе на фоне продолжающегося конфликта США с йеменскими хуситами в Красном море. При этом в Вашингтоне уже звучат резкие заявления на фоне нападения на американскую базу. Так, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал администрацию президента США ударить по Ирану – «не только в качестве возмездия за убийство американских солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии».

    К призывам Грэма присоединился сенатор от Арканзаса Том Коттон. Он заявил, что США должны дать «сокрушительное военное возмездие» как самому Ирану, так и группировкам на Ближнем Востоке, которые он поддерживает. «Что-либо меньшее подтвердит, что Джо Байден – трус, недостойный быть главнокомандующим», – акцентировал Коттон. Эту позицию сенаторов раскритиковал журналист Такер Карлсон. «Чертовы душевнобольные», – написал он на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, по данным CNN, трое американцев были убиты у базы Tower 22 в Иордании на границе с Сирией. Американское Центральное командование заявило, что это была односторонняя атака «дрона-камикадзе» на патрульную базу недалеко от сирийской и иракской границ на северо-востоке Иордании. При этом иорданский министр коммуникаций Муханнад аль-Мубейдин утверждает, что нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.

    Байден возложил ответственность за атаку на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Тегеран отрицает причастность к произошедшему. Как сообщает The Washington Post, нападение на американскую базу стало ответом проиранского военизированного объединения «Исламское сопротивление в Ираке» на израильские действия в секторе Газа. «Если США продолжат поддержку Израиля, эскалация продолжится. Все интересы США в регионе являются законными целями и нас не волнуют ответные угрозы США», – приводит издание заявление представителя движения.

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    30 января 2024, 00:17 • Новости дня
    Блинкен: Украина станет членом НАТО
    Блинкен: Украина станет членом НАТО
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское государство станет членом Североатлантического альянса, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с генсеком военного блока Йенсом Столтенбергом.

    Двери НАТО остаются открыты, в том числе для Украины, она «станет членом НАТО», заявил Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что открытость альянса демонстрирует вступление в него Финляндии и почти завершенный процесс присоединения Швеции.

    Ранее турецкий парламент одобрил законопроект о ратификации протокола по вступлению Швеции в НАТО.

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    29 января 2024, 14:44 • Новости дня
    Названа доля прошедших подготовку за границей украинских военных

    Украинский генерал сообщил, что 20% военных ВСУ прошли подготовку за границей

    Названа доля прошедших подготовку за границей украинских военных
    @ Larissa Schwedes/DPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Каждый пятый военнослужащий ВСУ прошел подготовку в зарубежных странах, сообщил командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк.

    По его словам, 20% украинских военных было подготовлено за границей, передает ТАСС. Николюк также отметил, что средний возраст попадающих в ряды ВСУ украинцев растет и это создает определенные трудности подготовки.

    Ранее украинские ведомства объединили базы данных для отслеживания военнообязанных.

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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