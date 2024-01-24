Financial Times: ВСУ вынуждены экономить боеприпасы на передовой из-за их нехватки

Tекст: Ольга Никитина

Командир одного из взводов ВСУ рассказал газете Financial Times, что ежедневно артиллеристы в последние недели тратят по 2 тыс. снарядов максимум, тогда как летом этот показатель составлял 8 тыс. снарядов каждый день. По словам старшего офицера украинской артиллерийской бригады, боеприпасов ВСУ действительно не хватает, передает ТАСС.

Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский еще в декабре сообщал газете, что из-за отсутствия помощи со стороны Запада ВСУ пришлось свернуть некоторые операции. Украинские войска, по его словам, сталкиваются с дефицитом боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Stormer, Avenger и Stinger.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали реже применять поставляемые Западом кассетные боеприпасы, на которые украинская сторона возлагала большие надежды.