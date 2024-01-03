Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.6 комментариев
При аварийном сходе боеприпаса под Воронежем пострадали четыре человека
Губернатор Гусев: В селе Петропавловка под Воронежем, где упал боеприпас, пострадали четыре человека
В селе Петропавловка Воронежской области, где упал боеприпас, четыре человека получили легкие травмы, есть разрушения в семи домовладениях, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Гусев в своем Telegram-канале рассказал, что серьезно никто не пострадал, за медицинской помощью с легкими ранами обратились четыре человека.
По словам губернатора, после обследования разрушенного жилья принято решение заново построить девять домов. Гусев пообещал, что здания будут возведены равные по площади, также будут выплачены компенсации за пострадавшие пять легковушек и трактор, в тех домах, где повреждения частичные или минимальные, будут работать аварийно-восстановительные бригады.
Кроме того, по информации Гусева, в местной школе выбило окна и разрушена крыша, такая же ситуация с местным Домом культуры и зданием поселковой администрации. Губернатор заявил, что будет проведена экспертиза и по возможности восстановлено разрушенное.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что нештатный сход авиационного боеприпаса произошел во время полета самолета воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области.