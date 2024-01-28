В Турции задержали одного из напавших на церковь в Стамбуле

Пентагон отменил учения с шестью странами

WP: Пентагон отменил учения с шестью странами Африки после критики Конгресса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Издание направило запрос после изучения документа Пентагона, в котором он сообщил о намерении провести учения с Нигером, Суданом, Мали и несколькими другими «проблемными» африканскими странами, на что планировалось потратить «миллионы» долларов несмотря на то, что в них либо были свергнуты «демократические правительства». Законы США запрещют представлять таким государствам помощь в сфере безопасности, передает РБК со ссылкой на Washington Post.

Как заявила пресс-секретарь Пентагона Лиза Лоуренс, иногда более эффективно поддерживать взаимодействие с партнерами, чтобы они оставались осведомленным об озабоченностях, этике и ценностях и США и соблюдал права человека. Она добавила, что без американского военного взаимодействия эти страны могут обратиться к противникам США, чтобы «заполнить пустоту».

Как пишет издание, изменение планов может быть результатом критики Белого дома со стороны других демократов. Так, например, конгрессмены Бен Кардин и Элизабет Уоррен потребовали от министра обороны Ллойда Остина гарантий, что войска из стран, в которых произошел военный переворот, не будут участвовать в учениях совместных с США.

В предоставленных документах также упоминался Азербайджан, с военными из этой страны США должны были провести десять учений в этом году. Однако в ноябре представители Белого дома подчеркнули, что у Баку «нет шансов вести дела в обычном режиме» с Вашингтоном, пока не будет прогресса по мирному соглашению с Ереваном.

Ранее назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн заявил, что Нигер не исключает возможности военного вторжения в страну, но готов к его отражению.