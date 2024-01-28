К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.6 комментариев
Пожар в Театре сатиры в Москве локализован
Спасатели локализовали пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади в центре Москвы, сообщили в оперативных службах.
Как указал источник, в настоящее время пожар локализован на площади 250 кв. метров, передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье в Московском академическом Театре сатиры в центре Москвы начался пожар, площадь которого составила 200 кв. метров. Позже в оперативных службах сообщили, что площадь пожара в театре выросла до 350 кв. метров, тушение затруднено конструктивными особенностями здания. Позже в оперативных службах назвали предварительную причину пожара в Театре сатиры в Москве.