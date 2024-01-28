СК возбудил дело после гибели пяти человек в ДТП с автобусом на Кубани

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении говорится, что уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц) и частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), передает РИА «Новости».

Как указали в ведомстве, в ночь на воскресенье на участке автодороги «Кавказ» водитель рейсового автобуса, следовавшего маршрутом «Москва-Нальчик», предварительно, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai.

В краевой прокуратуре подчеркнули, что в салоне автобуса находились 15 человек и два водителя, в грузовике – водитель и пассажир. По данным надзорного ведомства, у перевозчика отсутствовала лицензия и страхование пассажиров, был нарушен порядок перевозки грузов в салоне пассажирского автобуса и эксплуатации тахографа.

Напомним, в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Нальчик, столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Краснодарском крае. В результате ДТП пять человек погибли и восемь пострадали.

Позже в Госавтоинспекции региона сообщили, что трое пострадавших, включая одну несовершеннолетнюю, находятся в тяжелом состоянии после ДТП.