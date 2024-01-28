Иран одновременно запустил на орбиту три спутника

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, накануне 45-летия победы Исламской революции впервые были успешно запущены в космос одновременно три спутника Ирана при помощи ракеты-носителя «Симорг», передает РИА «Новости».

Там добавили, что наноспутник «Кейхан-2» разработан для проверки космической технологии позиционирования, легкий спутник «Махда» создан для тестирования развитых спутниковых подсистем, а кубический наноспутник «Хатеф-1» предназначен для проверки телекоммуникационной технологии узкополосной связи при помощи интернета вещей.

Ранее Россия и Иран договорились о строительстве и запуске совместных спутников.