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«Хезболла» обстреляла ракетами армейские казармы на севере Израиля
Бойцы «Хезболла» обстреляли ракетами две армейские казармы на севере Израиля из пограничных районов на юге Ливана
Отряды шиитской милиции «Хезболла» совершили ракетную атаку на две казармы израильских войск, обстрелы велись из пограничных районов на юге Ливана.
Обстрелы велись ракетами класса «земля — земля», в результате есть убитые и раненные сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
Отмечается, что атакованные казармы расположены в израильских поселениях Шомера и Ханита. При этом данные о количестве жертв и пострадавших не приводятся.
Удары также были нанесены по командно-наблюдательному пункту израильской армии в Зыбдине.
Ранее сообщалось, что четверо бойцов «Хезболла» погибли из-за атак Израиля на юге Ливана.