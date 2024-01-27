Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Праздничный салют прогремел в Петербурге в годовщину снятия блокады
В день освобождения Ленинграда от фашистской блокады над Петропавловской крепостью в Петербурге прогремел праздничный салют.
Расчеты Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов, которые сопровождались более чем тысячей фейерверков, сообщили в пресс-службе Западного военного округа, передает ТАСС.
«Традиционно каждый залп был поименован и посвящен героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города», – говорится в сообщении.
В этот день 80 лет назад салют состоял из 24 залпов, которые обеспечили 324 орудия, размещенных в разных частях города – на Марсовом поле, на набережных Невы, а также на боевых кораблях Краснознаменного Балтийского флота.
В субботу в Петербурге прошли мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко открыли мемориал в память о погибших от рук фашистов жителях СССР.