Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Стена жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошло обрушение стены в пятиэтажном жилом доме, жильцы эвакуированы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, обрушилась стена первого подъезда пятиэтажного трехподъездного жилого дома, расположенного на улице Нариманова, сообщение о ЧП поступило в 20.00 по московскому времени, передает ТАСС.
Из дома эвакуировано 80 человек. В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что дом отключен от газоснабжения.
В ноябре в Астрахани частично обрушился пятиэтажный жилой дом, погибла женщина.