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В Минстрое связали обрушение дома в Астрахани с недосмотром органов
Глава Минстроя России Файзуллин: Обрушение дома в Астрахани связано с недосмотров органов
Недостаточное внимание контролирующих органов стало одной из причин ЧП в Астрахани, где в четверг обрушилась часть пятиэтажного жилого дома, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
В ходе VIII Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта Файзуллин отметил, что «любые изменения в объекте не должны просто так делаться», так как при капитальном ремонте и в системах газоснабжения есть множество нюансов, передает ТАСС.
По меньшей мере две квартиры с перепланировками продавались на первом этаже дома в Астрахани, частично обрушившегося из-за ремонтных работ в одной из квартир, передает РИА «Новости».
В одном из объявлений, опубликованном на сайте «Авито», представлена однокомнатная угловая квартира на первом этаже с объединенной с жилой комнатой кухней и практически отсутствующим коридором. Изменения видно на прикрепленных к объявлению фото.
В другой выставленной на продажу квартире, судя по фотографиям, ради дизайнерского ремонта снесли примерно половину стены. Объявления о продаже этих двух квартир были опубликованы в начале ноября.
Вместе с тем в управляющей компании ООО «УК «ЦКО», обслуживающей этот дом, РИА «Новости» сообщили, что по проекту в нем отсутствовали квартиры-студии. Там добавили, что жильцы в последнее время жаловались на засоренные придомовые колодцы, от которых «мок фундамент».
Местная жительница, живущая напротив частично обрушившегося дома, рассказала, что его жильцы давно жаловались на трещины в здании, передает «Газета.ru».
Напомним, накануне в Астрахани частично обрушился жилой пятиэтажный дом на улице Вокзальная площадь, в результате погибла женщина. Перед обрушением очевидцы сообщили о трещине в наружной стене здания. В СК назвали ремонт в одной из квартир возможной причиной ЧП.